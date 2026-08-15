Donatorii-fantomă pompează mii de dolari în live-uri, iar Andreea Bostănică conduce detașat clasamentul. Câți bani a strâns influencerița într-o singură zi

Pe TikTok România se câștigă deja sume care rivalizează cu salariile pe un an ale multor români. În doar 24 de ore, un creator poate strânge cadouri virtuale evaluate la mii sau chiar zeci de mii de dolari. Andreea Bostănică pare să joace într-o ligă proprie, dar vin din urmă și alți privilegiați. Și mai spectaculoasă este însă cealaltă tabără: oamenii care scot banii din buzunar și le donează! Unii trimit mii, chiar zeci de mii de dolari și aleg să rămână complet anonimi, sub o singură mască: „Enigma”.

Andreea Bostănică a povestit într-un interviu că a avut o zi în care a făcut 30.000 de dolari numai din live-urile de pe TikTok. Influencerița spunea că transmite încă din 2022 și că, în perioadele cele mai intense, a ajuns să stea chiar și șapte ore în fața telefonului.

Iar cifrele recente arată că încă se află în liga mare a câștigurilor. La verificarea făcută de CANCAN.RO pe 14 august 2026, platforma independentă Tikleap o plasa pe primul loc în România la categoria „Last day”, cu aproximativ 3,1 milioane de diamante, echivalentul estimat a circa 15.515 dolari.

Este important de spus că suma se referă la intervalul monitorizat de aproximativ 24 de ore, nu neapărat la un singur live . După resetarea clasamentului, Bostănică acumulase deja alte 154.700 de diamante, adică aproximativ 774 de dolari.

Cine vine din urmă

În noul clasament zilnic, primul loc era ocupat de Cristina_Ailerua, cu 517.800 de diamante, estimate la aproximativ 2.589 de dolari.

Pe următoarea poziție apărea Mr Robert Ionescu, cu circa 1.848 de dolari, iar pe trei era Denisa-Ioana, cu aproximativ 1.700 de dolari.

În Top 10 mai apăreau utilizatori precum Christian Lion, OANA, Adelina Mihaela, Șoșonu României sau Valentino.

Datele provin de la Tikleap, o platformă independentă care urmărește activitatea publică din live-uri și estimează valoarea diamantelor.

Dar cine scoate banii din buzunar?

Și aici povestea devine interesantă. TikLead, o altă platformă care monitorizează live-urile, are și un clasament al celor care trimit cadourile. Iar pe primele două poziții din România apăreau doi utilizatori anonimi:

Enigma V0000V, cu 953.000 de diamante oferite, evaluate la aproximativ 4.765 de dolari, și Enigma 55649, cu 583.900 de diamante, evaluate la aproximativ 2.919 dolari.

Împreună, cei doi ar fi trimis cadouri de aproape 8.000 de dolari. Următorul utilizator din clasament era la doar aproximativ 310 dolari.

Cine sunt, de fapt, „Enigma”

Potrivit documentației Tik.Tools, „Enigma” este formula folosită atunci când identitatea celui care trimite cadouri este ascunsă. Mai mult, codul care apare după „Enigma” se poate schimba de la o sesiune la alta.

Cu alte cuvinte, putem vedea cât valorează cadourile și cine le primește, dar nu putem afla cu certitudine cine este omul care plătește. Vorbim însă despre utilizatori care pot cheltui mii sau chiar zeci de mii de dolari pe cadouri virtuale.

Un astfel de „Enigma” a apărut chiar într-un live al Andreei Bostănică. Într-o înregistrare publicată în februarie 2026, pe ecran apare notificarea că „Enigma 87054” i-a trimis un TikTok Universe, unul dintre cadourile scumpe ale platformei, evaluat de Tikleap la aproximativ 300 de dolari.

Nu putem spune că acel donator este unul dintre cei aflați acum în fruntea clasamentului, însă s-au speculat multe nume de milionari care i-ar fi făcut donații consistente pe Tiktok, printre ei Victoraș Micula, Abush, dar și un român cu rezidență în Austria.

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