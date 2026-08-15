Familia Regală pare să confirme că încă unul dintre nepoții Reginei Elisabeta nu își va folosi titlurile regale

Cel mai recent anunț al Palatului Buckingham pare să confirme că niciunul dintre cei doi copii ai Prințului Edward nu a ales să folosească titulatura de Alteță Regală (HRH) odată ajuns la maturitate. James, Conte de Wessex, în vârstă de 18 ani, se pregătește să înceapă facultatea în această toamnă, iar modul în care Palatul s-a referit oficial la el oferă un indiciu important despre viitorul său în Familia Regală.

James, Conte de Wessex, se pregătește pentru facultate

Palatul Buckingham pare să fi confirmat că James, Conte de Wessex, cel mai tânăr nepot al regretatei Regine Elisabeta a II-a, nu își va folosi titlurile regale odată ajuns la maturitate.

Joi, 13 august, s-a anunțat că fiul în vârstă de 18 ani al Prințului Edward și al lui Sophie, Ducele și Ducesa de Edinburgh, a obținut notele necesare la examenele A-level pentru a face următorul pas către viitoarea sa carieră. Se pare însă că aceasta nu va fi cea a unui membru senior activ al Familiei Regale.

Palatul Buckingham a confirmat pentru People că James va urma cursurile Royal Agricultural University, din Cirencester, Gloucestershire, începând din această toamnă.

„Contele de Wessex va merge la Royal Agricultural University pentru a studia Managementul Terenurilor și Proprietăților Rurale. Va merge direct acolo, fără să își ia un an liber”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului.

Anunțul Palatului Buckingham a atras atenția

Decizia Palatului de a se referi la James pur și simplu drept „Contele de Wessex”, într-un anunț oficial despre viitorul său, este semnificativă.

În calitate de nepot al regretatei Regine Elisabeta a II-a, James are prin naștere dreptul de a adopta public un titlu regal și titulatura HRH-His Royal Highness (Alteța Sa Regală).

James și sora sa mai mare, Lady Louise, în vârstă de 22 de ani, au primit din partea părinților posibilitatea de a decide singuri, după împlinirea vârstei de 18 ani, dacă doresc să își folosească aceste titluri.

Se pare însă că niciunul dintre ei nu intenționează să o facă. Luna trecută, când a absolvit Universitatea St. Andrews, Louise a fost prezentată drept „Louise Mountbatten-Windsor”, fără utilizarea unui titlu regal.

Sophie: „Este probabil să fie nevoiți să muncească”

Sophie explicase încă din 2020 modul în care ea și Prințul Edward au ales să își crească cei doi copii.

„Încercăm să-i creștem astfel încât să înțeleagă că este foarte probabil să fie nevoiți să muncească pentru a-și câștiga existența. De aceea am luat decizia de a nu folosi titlurile HRH. Le au și pot decide să le folosească de la vârsta de 18 ani, dar cred că este foarte puțin probabil”, declara Sophie pentru The Sunday Times.

James va deveni primul membru al Familiei Regale care va studia la Royal Agricultural University, însă nu va fi primul absolvent al instituției cu legături regale. Primul soț al Prințesei Anne, căpitanul Mark Phillips, a studiat acolo, la fel ca Prințul Gundakar de Liechtenstein și Ernst August de Hanovra, soțul Prințesei Caroline de Monaco.

Nepotul Regelui Charles a lucrat la fermă

Înainte de a începe studiile în Managementul Terenurilor și Proprietăților Rurale, James și-a petrecut vara acumulând experiență practică, lucrând la ferma de pe domeniul Sandringham al Regelui Charles.

În ultimele luni, tânărul a fost văzut conducând tractoare și implicându-se în activitățile agricole, spre surprinderea unora dintre angajații cu vechime ai proprietății din Norfolk.

„Toată lumea este atât de obișnuită să-l vadă pe James îmbrăcat elegant, alături de familia sa, la evenimentele de Crăciun și Paște, încât a trebuit să mă uit de două ori”, a declarat recent un angajat pentru The Sun.

Acesta a adăugat:

„Poate că este nepotul Regelui, dar este mai mult decât dispus să-și murdărească mâinile și să se implice”

Nu este singurul nepot cu viață normală

Dacă James a decis oficial să renunțe la folosirea titlurilor sale regale, alegerea îl apropie nu numai de sora sa, ci și de mai mulți dintre verii săi.

Prințesa Anne a decis să nu le ofere copiilor săi, Peter Phillips și Zara Tindall, titluri regale la naștere și i-a crescut fără așteptarea ca aceștia să îndeplinească obligații oficiale pentru monarhie.

„Cred că probabil a fost mai ușor pentru ei și cred că majoritatea oamenilor ar spune că există dezavantaje în a avea titluri. Așa că probabil a fost decizia corectă”, declara Prințesa Anne pentru Vanity Fair în 2020.

De altfel, dintre cei opt nepoți ai Reginei Elisabeta a II-a, Prințul William este în prezent singurul care îndeplinește cu normă întreagă rolul de membru activ al Familiei Regale, după ce Prințul Harry a renunțat la îndatoririle regale și s-a mutat în Statele Unite în 2020.

Prințesele Beatrice și Eugenie au primit la naștere titlurile de prințesă și titulatura HRH, însă niciuna dintre ele nu este membru activ al Familiei Regale, ambele urmând cariere în mediul privat.

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