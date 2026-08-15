S-a dus iubirea de pe Transfăgărășan! Gestul pensionarului SRI, care a scandalizat o țară întreagă după ce și-a înșelat soția cu Anna, a fost șters

O echipă de opt persoane a intervenit pe 12 august pentru a îndepărta desenele și inscripțiile apărute pe stâncile vandalizate de la kilometrul 115 al Transfăgărășanului. Operațiunea a durat aproximativ patru ore, timp în care au fost eliminate unsprezece marcaje, inclusiv inima cu numele „Anna”, devenită virală la începutul lunii august.

Acțiunea a fost realizată gratuit de compania românească de facility management PROLOGIC FM, care a contactat Serviciul Public Județean Salvamont Argeș. Salvamontiștii au aprobat inițiativa și au asistat intervenția desfășurată în apropierea bazei de la Cota 2000.

S-a dus iubirea de pe Transfăgărășan

Suprafața afectată se întindea pe aproximativ 25 de metri pătrați, iar echipa a lucrat pe un teren instabil, cu pantă accentuată. Grupul a fost format din șase operatori, un coordonator și reprezentantul CSR al companiei. Potrivit PROLOGIC FM, unele inscripții aveau o vechime de aproape zece ani, fiind identificată inclusiv o dată din martie 2017, scrisă cu vopsea galbenă.

Curățarea a fost realizată atât manual, cât și mecanizat. A fost aplicată o soluție biodegradabilă, urmată de perierea suprafețelor. Pentru zonele unde vopseaua era puternic aderentă s-au folosit un echipament rotativ portabil și un pistol cu aer cald. Reprezentanții companiei afirmă că metodele au fost selectate astfel încât roca să nu fie afectată, iar scurgerile pe versant să fie evitate. Deșeurile rezultate și cele găsite în zonă au fost colectate.

Gestul pensionarului SRI a fost șters

Răzvan Ursu, directorul operațional al PROLOGIC FM, spune că inscripțiile vechi au fost mai greu de îndepărtat decât desenul care a circulat în spațiul public.

„Când am văzut imaginile, întrebarea în echipă a fost una singură: ne facem timp pentru ceva concret? Ne-am făcut, pentru că fix cu asta ne ocupăm: curățarea suprafețelor dificile este exact ceea ce facem zi de zi, avem oamenii, echipamentele și know-how-ul necesare, iar muntele nu se curăță singur. În consecință, am contactat Salvamont Argeș și ne-am bucurat să vedem că oamenii de acolo au răspuns rapid și pozitiv. Paradoxal, cel mai greu nu a fost graffitiul care a ajuns în presă, ci celelalte, mai vechi, intrate adânc în rocă. Am îndepărtat unsprezece în total și am plecat mulțumiți la final, pentru că am reușit să le curățăm integral”, a declarat acesta.

Cristian Toma, directorul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș, afirmă că imaginile au fost publicate pentru a atrage atenția asupra vandalizării.

„Am publicat imaginile pentru că mi se părea important ca lucrurile să nu treacă neobservate, dar recunosc că nu mă așteptam ca, la câteva zile distanță, cineva să vină și să le rezolve efectiv. Sunt mulți care comentează, dar oamenii aceștia au venit cu utilaje și cu o echipă întreagă și au stat acolo până au terminat treaba. Noi, cei de la Salvamont Argeș, le mulțumim pentru asta”, a spus Toma.

PROLOGIC FM anunță că intervenția de pe Transfăgărășan este prima dintr-o serie de acțiuni voluntare de curățare pe care compania intenționează să le desfășoare în zone naturale din România.

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