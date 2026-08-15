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Andra Măruță se duce după Cătălin Măruță, la Antena 1? În 2007, cântăreața a prezentat un show la Antenă

De: Andreea Stăncescu 15/08/2026 | 09:01
Andra Măruță se duce după Cătălin Măruță, la Antena 1? În 2007, cântăreața a prezentat un show la Antenă
Andra Măruță a prezentat un show la Antena 1 / Sursa foto: Captură Antena 1
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Cătălin Măruță se pregătește să revină pe micile ecrane din toamnă, de această dată la Antena 1. După o pauză de câteva luni, prezentatorul a semnat cu postul rival și urmează să preia emisiunea „Furnicuțele”, în locul lui Denise Rifai. Mutarea ridică însă o întrebare: va face și Andra Măruță pasul către Antena 1, după mai mulți ani petrecuți la PRO TV?

Cătălin Măruță a rămas fără emisiunea care i-a purtat numele după ce „La Măruță” a fost scoasă din grila PRO TV. Show-ul a avut ultima ediție pe 6 februarie 2026, după 18 ani de difuzare neîntreruptă. Formatul a debutat în 2007 și a devenit unul dintre cele mai longevive proiecte de divertisment ale postului.

După câteva luni de pauză, prezentatorul se pregătește să revină în televiziune la Antena 1, într-o producție care a fost prezentată inițial de Denise Rifai. „Furnicuțele” a debutat la Antena 1 în aprilie 2026, cu Denise Rifai la cârma emisiunii.

Andra Măruță a prezentat o emisiune la Antena 1

În acest context, atenția se îndreaptă inevitabil și către Andra. Artista este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România și are o carieră începută încă din adolescență. De-a lungul anilor, a combinat muzica și televiziunea, iar în prezent este cunoscută inclusiv pentru rolul de jurat în „Românii au talent”, la PRO TV.

Puțini își mai amintesc însă că Andra a avut, în trecut, o colaborare cu Antena 1. În 2007, artista a prezentat emisiunea „Singuri cu vedeta”, un format în care vedetele erau provocate să aibă grijă de copii și să treacă prin diferite situații alături de aceștia. Ulterior, Andra și-a continuat parcursul în televiziune la PRO TV, unde a devenit una dintre figurile importante ale postului.

Andra Măruță a prezentat o emisiune la Antena 1

Un posibil transfer al Andrei la Antena 1 ar aminti de un alt cuplu celebru din televiziune: Smiley și Gina Pistol. După ce prezentatoarea s-a retras din proiectele „Chefi la cuțite” și „Asia Express”, pentru a se concentra asupra familiei după nașterea fiicei sale, Josephine, ea a revenit ulterior pe micile ecrane la PRO TV. Acolo lucrează și Smiley, prezentator la „Românii au talent”.

CITEȘTE ȘI: Denise Rifai nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță. În 2006, a „dat-o afară” pe Teo Trandafir de la Pro TV

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