După ce a pus internetul pe jar, fosta ispită supremă lămurește misterul. Oana Monea: „Problemele de sănătate m-au făcut să mă opresc”

Oana Monea a lansat o adevărată enigmă în mediul online, după ce a publicat pe Tik Tok un mesaj care i-a făcut pe fanii „Insula Iubirii” să se întrebe dacă există o poveste nespusă în spatele cuvintelor sale. Cine sau ce a determinat-o să transmită acel mesaj? CANCAN.RO are în exclusivitate reacția Oanei Monea, care a decis să explice ce a stat, de fapt, în spatele postării sale.

Oana Monea a postat pe TikTok un mesaj despre maturitate și lecțiile pe care oamenii ajung să le învețe, uneori, în urma unor experiențe deloc ușoare. „Cel care gândește mai matur decât vârsta lui a plătit, cândva, un preț pentru lecțiile pe care alții încă nu le-au învățat”, a scris fosta ispită. Mesajul a fost însoțit de o imagine cu ea și a dat naștere imediat unor interpretări, mai ales pentru că formularea lasă impresia unei povești personale din spatele acelor cuvinte. Oana nu a oferit, în postare, alte explicații, motiv pentru care urmăritorii au încercat să descopere ce anume a determinat-o să transmită acel mesaj.

„Unele lecții au avut un preț”

În ultimii ani, fosta ispită a trecut prin mai multe experiențe care au făcut-o să privească viața cu alți ochi și să înțeleagă ce oameni și ce lucruri merită, cu adevărat, să păstreze aproape.

Printre momentele care au pus-o la încercare s-au numărat și problemele de sănătate despre care a vorbit în trecut, dar și dezamăgiri sau greșeli din care spune că a avut multe de învățat. Astăzi, Oana mărturisește că pune mai mult preț pe sănătate, liniște, oamenii sinceri și timpul pe care îl are. Iată ce ne-a declarat:

Am postat acel TikTok pentru că m-am regăsit foarte mult în text. În ultimii ani, am trecut prin mai multe experiențe care m-au făcut să mă maturizez și să văd viața diferit. Am avut, mai demult, și probleme de sănătate care m-au făcut să mă opresc puțin și să înțeleg cât de mult ne consumăm pentru lucruri care, de fapt, nu contează atât de mult. Au fost momente care m-au făcut să apreciez mai mult sănătatea, liniștea, oamenii sinceri și timpul pe care îl avem. Am trecut și prin dezamăgiri, am făcut greșeli și am învățat multe lucruri pe propria piele. Unele lecții au avut un preț, dar m-au ajutat să devin mai atentă la oamenii pe care îi las în viața mea și la alegerile pe care le fac. Așa că postarea nu se referă la o singură persoană sau la o singură situație. Este despre tot ce am trăit până acum și despre felul în care toate aceste experiențe m-au schimbat. Cred că, uneori, maturitatea vine mult mai repede atunci când viața te pune în situația de a învăța lucruri pe care alții încă nu au fost nevoiți să le învețe.

Să sperăm că toate lecțiile pe care ispita le-a primit până acum au venit, în cele din urmă, cu un rost și că perioada care urmează îi va aduce mai multă liniște, oameni sinceri alături și cât mai multe motive de bucurie.

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