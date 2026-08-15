Cât timp poți păstra mâncarea gătită în frigider fără să se strice

Mâncarea gătită poate fi păstrată câteva zile în frigider, dar nu este sigur să te bazezi doar pe aspectul sau mirosul ei. În funcție de preparat, unele resturi pot fi consumate în 2-3 zile, iar altele rezistă până la 3-4 zile, dacă sunt depozitate corect și frigiderul este menținut la cel mult 4°C.

Health Canada recomandă ca resturile să fie refrigerate cât mai repede și consumate în intervalul recomandat pentru fiecare categorie de aliment.

Cât rezistă mâncarea gătită în frigider

Durata diferă în funcție de preparat:

supe: 2-3 zile;

mâncăruri gătite cu carne, ouă sau legume: 3-4 zile;

carne de pasăre sau pește gătit: 3-4 zile;

sosuri, supe concentrate și sosuri de carne: 3-4 zile.

Aceste intervale sunt valabile pentru un frigider setat la 4°C sau mai puțin. Dacă știi că nu vei consuma mâncarea în acest timp, o poți congela.

Nu lăsa mâncarea pe masă prea mult

Unul dintre cele mai importante lucruri este momentul în care pui mâncarea la frigider. Resturile nu ar trebui lăsate la temperatura camerei mai mult de două ore, deoarece bacteriile se pot multiplica rapid în zona de temperatură dintre 4°C și 60°C.

Pentru ca preparatele să se răcească mai repede, Health Canada recomandă folosirea unor recipiente puțin adânci. Nu este nevoie să aștepți ore întregi până când mâncarea ajunge complet la temperatura camerei.

Este de asemenea recomandat să păstrezi resturile în recipiente curate, acoperite, și să nu aglomerezi frigiderul, astfel încât aerul rece să poată circula.

Nu te baza pe miros

Chiar dacă mâncarea arată și miroase normal, acest lucru nu garantează că este sigură. Unele bacterii care provoacă toxiinfecții alimentare nu modifică în mod evident gustul, mirosul sau aspectul preparatului.

Dacă ai dubii cu privire la cât timp a stat mâncarea în frigider, este mai sigur să nu o consumi. Iar dacă ai depășit intervalul recomandat pentru respectivul preparat, congelarea ulterioară nu mai este o soluție pentru a-l face sigur.

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