Solistul Muse a depus actele de divorț. Matt Bellamy cere custodia exclusivă a copiilor

Matt Bellamy, solistul trupei Muse, a depus actele de divorț de soția sa, Elle Evans, după șapte ani de căsnicie. Muzicianul britanic a invocat „diferențe ireconciliabile” și solicită custodia exclusivă a celor doi copii ai cuplului, în vârstă de 6 și 2 ani, potrivit documentelor depuse în instanță. Bellamy dezvăluise anterior că el și Evans sunt despărțiți încă din vara anului 2025.

Matt Bellamy a depus actele de divorț

Solistul trupei Muse, Matt Bellamy, a depus actele de divorț de soția sa, Elle Evans, după șapte ani de căsnicie. Bellamy, în vârstă de 48 de ani, a înaintat cererea de divorț miercuri, 12 august, la o instanță din Los Angeles, potrivit documentelor judiciare obținute de People. În cerere, interpretul piesei „Uprising” invocă drept motiv al divorțului „diferențe ireconciliabile”.

Muzicianul solicită custodia exclusivă a celor doi copii ai cuplului: fiica lor, Lovella, în vârstă de 6 ani, și fiul lor, George, în vârstă de 2 ani. În documentele depuse la instanță nu este menționată o dată oficială a separării.

Potrivit cererii, Bellamy a solicitat instanței ca Elle Evans să primească pensie de întreținere pentru fostul soț în conformitate cu prevederile acordului lor prenupțial. Evans, în vârstă de 36 de ani, are la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde cererii.

Modelul a declarat pentru TMZ că intenționează să lupte pentru custodia copiilor.

Ce spunea Matt Bellamy despre despărțirea de Elle Evans

Muzicianul britanic a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Elle Evans într-un interviu acordat în luna iunie publicației The i Paper. Bellamy a dezvăluit atunci că cei doi erau separați încă din vara anului 2025.

„Pentru că este una dintre acele situații care implică ceva la care oamenii nu s-ar gândi în mod normal. A fost vorba despre o serie de circumstanțe cu adevărat neașteptate”, a spus Bellamy.

Muzicianul a adăugat:

„Este genul de lucru pentru care nimeni nu este cu adevărat pregătit în viață. M-a destabilizat și a trebuit să acord prioritate îngrijirii copiilor și creării unui mediu stabil acasă” muzicianul.

Matt Bellamy și Elle Evans s-au căsătorit în 2019

Matt Bellamy și Elle Evans s-au logodit în decembrie 2017, iar pe 10 august 2019 s-au căsătorit. Cei doi au împreună doi copii, Lovella și George.

Bellamy este cunoscut în special ca solist, chitarist, pianist și compozitor al trupei britanice Muse. De-a lungul carierei sale, muzicianul a colaborat și cu supergrupul rock The Jaded Hearts Club și a lansat proiecte solo, printre care albumul Cryosleep, apărut în 2021. Muzica trupei Muse a fost inclusă și în numeroase producții cinematografice. Una dintre cele mai cunoscute apariții este piesa „Supermassive Black Hole”, inclusă în filmul Twilight din 2008.

Elle Evans este model și actriță și a apărut de-a lungul anilor în videoclipuri muzicale ale trupei Muse și ale lui Robin Thicke. Ea a avut, de asemenea, o apariție în serialul HBO Barry și a jucat în filmul independent The Love Witch, lansat în 2016.

Înaintea relației cu Elle Evans, Matt Bellamy a fost logodit cu actrița Kate Hudson, între 2011 și 2014. Cei doi au împreună un fiu, Bingham, care are în prezent 15 ani. De-a lungul anilor, Elle Evans a dezvoltat o relație apropiată cu Kate Hudson, cele două fiind fotografiate împreună, zâmbind, la un eveniment desfășurat la Londra în 2023.

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