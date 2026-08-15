Mesaje și urări de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria. Ce să le urezi sărbătoriților de azi, 15 august

Pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox. După ani de contraziceri, românii au ales să le ureze „La mulți ani” și azi celor care poartă numele Maria, Marian și derivatelor. Vezi ce mesaje le poți trimite celor dragi!

Se spune „La mulți ani” pe 15 august?

În această zi, credincioșii celebrează trecerea Maicii Domnului la viața veșnică. Aceasta nu a murit propriu zis, ci a fost vestită de un înger că va fi ridicată la cer. După ce a ținut post și rugăciune, Fecioara Maria a fost ridicată la cer de Fiul ei, Iisus Hristos. Aceasta a fost, după cum spune BOR, mutată la viața veșnică.

„Mutatu-te-ai la viață ceea ce ești Maica Vieții” – troparul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Înainte de acest eveniment, în timp ce postea, Maica Domnului le-a spus apropiaților săi să nu țină doliu în urma ei, deoarece plecarea sa dintre vii nu este motiv de tristețe, ci de bucurie.

Unele persoane susțin că este păcat să urezi „La mulți ani” de Adormirea Maicii Domnului, adică la trecerea sa în neființă. Ele susțin că trebuie să ne serbăm onomastica numai pe data de 8 septembrie, când Biserica sărbătorește Nașterea Maicii Domnului.

Potrivit creștinortodox.ro, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este una plină de bucurie și nu este greșit să urezi „La mulți ani” celor care își serbează azi numele.

Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria

La mulți ani, Maria! Unele prietenii nu au nevoie de conversații zilnice ca să rămână importante. Îți doresc sănătate, iubire și un an în care să fii mai aproape de tot ceea ce îți dorești. Mă bucur că faci parte din viața mea!

La mulți ani de Sfânta Maria! Să fii sănătoasă, liniștită și mereu înconjurată de oamenii care te iubesc cu adevărat. Să ai parte de zile frumoase, de bucurii simple și de cât mai multe motive să zâmbești.

La mulți ani, suflet drag! Îți doresc să nu mai pierzi timp cu oameni și lucruri care îți consumă energia. Să alegi mereu ceea ce te face fericită și să ai parte de acea liniște pe care o meriți din plin.

La mulți ani! Îți doresc să nu lași niciodată lumea să-ți schimbe bunătatea. Să rămâi omul cald pe care îl cunosc și să întâlnești mereu oameni capabili să aprecieze sufletul frumos pe care îl ai.

La mulți ani de Sfânta Maria! Îți doresc multă sănătate, zile cât mai senine și reușite atât în plan profesional, cât și personal. Să ai parte de oameni buni și de cât mai multe motive de bucurie!

La mulți ani! Fie ca ziua numelui să-ți aducă un moment de bucurie și un an plin de sănătate, liniște și oameni dragi aproape. Să ți se împlinească dorințele care contează cu adevărat!

La mulți ani de Sfânta Maria! Îți doresc să ai parte de acele lucruri pe care nu le poți cumpăra: sănătate, liniște sufletească, iubire sinceră și oameni care să rămână lângă tine și atunci când viața nu e perfectă.

La mulți ani, Maria! Astăzi ai voie să primești toate complimentele, toate florile și toate mesajele frumoase. Să ai un an pe măsura energiei tale: colorat, vesel, surprinzător și plin de momente de ținut minte!

La mulți ani, Maria! Ai trecut prin suficiente ca să știi cât de puternică ești. De acum înainte îți doresc mai puține lupte și mult mai multe motive de fericire. Să vină și pentru tine o perioadă în care lucrurile să fie, pur și simplu, bune.

La mulți ani, Maria! Îți doresc ca perioada aceasta să rămână cât mai repede în urmă și să înceapă una mult mai blândă cu tine. Să găsești puterea să mergi înainte și să nu uiți niciodată că există oameni care țin sincer la tine.

La mulți ani de Sfânta Maria! Chiar dacă nu vorbim atât de des pe cât ne-am dori, m-am gândit la tine astăzi și am vrut să-ți trimit un gând bun. Să fii sănătoasă, fericită și să ai parte de tot ce e mai frumos!

La mulți ani! Îți doresc o zi care să-ți amintească cât de iubită și apreciată ești. Să ai parte de oameni care îți vor binele, de momente care rămân în suflet și de un viitor care să te surprindă frumos.

La mulți ani, Maria! Să fii sănătoasă, iubită și fericită, să ai noroc în tot ce faci și să nu duci lipsă niciodată de oameni buni lângă tine. Să-ți fie anul mai frumos decât toate așteptările!

Mesaje de „La mulți ani” pentru familie

La mulți ani, mamă! Îți doresc sănătate, liniște și o inimă mereu împăcată. Să primești înapoi măcar o parte din toată iubirea și grija pe care le-ai oferit celor din jur. Te iubesc!

La mulți ani, bunica mea dragă! Îți doresc sănătate, zile liniștite și cât mai multe momente în care să ne ai pe toți aproape. Pentru mine, iubirea ta a fost mereu una dintre cele mai frumoase forme de „acasă”.

La mulți ani, surioară! Îți doresc să rămâi mereu omul vesel, puternic și minunat pe care îl cunosc. Să ai parte de oameni sinceri, de iubire adevărată și de un drum plin de lucruri care să te facă fericită.

La mulți ani de Sfânta Maria, dragul meu frate! Îți doresc sănătate, noroc și suficientă răbdare pentru toate provocările vieții. Să-ți meargă bine în tot ce faci și să nu uiți niciodată că ai un om pe care te poți baza oricând.

La mulți ani, iubirea mea! Să-ți fie viața la fel de frumoasă precum ești tu pentru mine. Îți doresc să nu-ți lipsească niciodată zâmbetele, liniștea și brațele în care te simți acasă. Iar eu sper să fiu mereu acolo.

La mulți ani, nașa mea dragă! Să aveți parte de sănătate, bucurii și oameni frumoși în jur. Vă doresc ca fiecare an care trece să vă aducă mai multă liniște și cât mai multe amintiri frumoase!

La mulți ani, verișoară dragă! Să ai parte de un an cu surprize frumoase, oameni sinceri și planuri care chiar se împlinesc. Și, bineînțeles, să nu ne lipsească motivele pentru următoarea poveste pe care să o spunem împreună!

La mulți ani de Sfânta Maria! Astăzi îți trimit un gând bun și multă iubire. Să ai o zi frumoasă, iar toate lucrurile pe care ți le dorești să înceapă, încet-încet, să devină realitate.

La mulți ani de Sfânta Maria! Vă doresc multă sănătate, liniște în suflet și cât mai multe zile petrecute alături de familie. Să vă bucurați de fiecare clipă frumoasă și să aveți mereu casa plină de oameni dragi.

La mulți ani de Sfânta Maria! Vă doresc sănătate, liniște și multe momente frumoase alături de cei dragi. Să vă bucurați de fiecare zi și să aveți mereu în jur oameni care vă apreciază și vă iubesc.

La mulți ani de Sfânta Maria! Îți doresc să ai parte de un an în care să pierzi mai puțin timp cu grijile și să câștigi cât mai multe momente de fericire. Sănătate, iubire, liniște și oameni adevărați alături!

Urări de Adormirea Maicii Domnului

1. De ziua numelui tău, îți doresc să nu primești doar flori și urări, ci și motive reale pentru care să fii fericită în fiecare zi. La mulți ani, Maria!

2. Să-ți fie anul ca o poveste frumoasă: cu începuturi curajoase, oameni buni, întâmplări neașteptate și un final fericit. La mulți ani!

3. Îți doresc sănătate cât să te bucuri de toate planurile tale, curaj cât să le urmezi și noroc cât să întâlnești oamenii potriviți pe drum. La mulți ani!

4. Astăzi nu-ți doresc perfecțiune. Îți doresc ceva mult mai important: zile în care să fii împăcată cu tine și să simți că ești exact acolo unde trebuie să fii. La mulți ani!

5. Să ai parte de un an în care ușile potrivite să se deschidă la momentul potrivit, iar cele care se închid să nu-ți mai pară pierderi. La mulți ani, Maria!

6. Îți doresc să ai suficientă sănătate pentru aventuri, suficientă iubire pentru suflet și suficientă liniște pentru serile în care vrei doar să fii tu. La mulți ani!

7. Să-ți păstrezi zâmbetul pentru oamenii care îl merită, timpul pentru lucrurile care contează și inima pentru cei care știu să aibă grijă de ea. La mulți ani!

8. La mulți ani! Să fie anul în care lucrurile pe care le-ai amânat încep să se întâmple, iar dorințele despre care ai vorbit în șoaptă devin realitate.

9. Îți doresc să ai parte de mai multe „ce bine că am făcut asta” și cât mai puține „dacă aș fi știut…”. Să alegi cu inima împăcată și să trăiești frumos. La mulți ani!

10. Să nu-ți lipsească niciodată trei lucruri: un om căruia să-i poți spune orice, un loc în care să te simți acasă și un motiv pentru care să te trezești dimineața zâmbind. La mulți ani!

11. La mulți ani, Maria! Îți doresc ca viața să-ți întoarcă înzecit toate lucrurile bune pe care le-ai făcut pentru ceilalți.

12. Să ai parte de un an fără promisiuni goale, fără oameni falși și fără regrete inutile. Doar cu oameni sinceri, momente frumoase și alegeri care te fac fericită.

13. Îți doresc să fii atât de fericită, încât să uiți pentru o vreme toate motivele pentru care ai fost tristă. La mulți ani!

14. Să ai curajul să pleci de unde nu mai ești fericită, puterea să construiești acolo unde merită și înțelepciunea să faci diferența. La mulți ani!

15. Astăzi sărbătorim numele, dar eu îți doresc să sărbătorești în fiecare zi omul care ai devenit. Să fii mândră de tine și de drumul tău. La mulți ani!

16. Să-ți aducă anul acesta oameni care rămân, planuri care se împlinesc și amintiri la care să te întorci cu drag peste ani. La mulți ani, Maria!

17. Îți doresc ca fiecare lună să-ți aducă cel puțin un motiv mare de bucurie și fiecare zi măcar un motiv mic pentru un zâmbet.

18. La mulți ani! Să ai parte de iubire care nu trebuie cerută, prietenii care nu trebuie testate și liniște care nu depinde de nimeni.

19. Îți doresc să nu te mai întrebi atât de des dacă ești suficient de bună. Ești. Să nu uiți asta, mai ales în zilele dificile. La mulți ani!

20. Să-ți fie sufletul ușor, casa plină de râsete și telefonul plin de mesaje de la oamenii care contează. La mulți ani!

21. La mulți ani, Maria! Îți doresc să ai parte de genul acela de fericire care nu face zgomot, dar se simte în fiecare dimineață când deschizi ochii.

22. Să nu alergi după lucruri care nu vor să rămână în viața ta. Ce este al tău să te găsească, iar ceea ce te iubește să nu te facă niciodată să te îndoiești de asta. La mulți ani!

23. Îți doresc un an cu mai puține griji și mai multe povești de spus. Cu drumuri noi, oameni frumoși, mese lungi și seri pe care să nu vrei să le termini. La mulți ani!

24. De Sfânta Maria, îți doresc să primești exact ceea ce ai nevoie, chiar dacă nu este întotdeauna ceea ce ai cerut. Uneori, cele mai frumoase lucruri apar altfel decât ne imaginăm.

25. La mulți ani! Să-ți fie viața suficient de bună încât să nu mai simți nevoia să te compari cu nimeni. Să ai drumul tău, ritmul tău și fericirea ta.

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