Haaland, de neoprit! A intrat de patru ori în Guinness World Records la doar 26 de ani

Erling Haaland scrie istorie în fotbalul mondial. Atacantul în vârstă de 26 de ani a doborât patru recorduri Guinness prin performanțele extraordinare reușite în tricoul lui Manchester City și al naționalei Norvegiei. De la atingerea pragului de 100 de goluri în Premier League într-un timp record până la cele cinci reușite într-un singur meci de Champions League, cifrele norvegianului confirmă ascensiunea spectaculoasă a unuia dintre cei mai prolifici atacanți ai generației sale.

Erling Haaland a doborât patru recorduri Guinness

Cu puțin timp înaintea debutului sezonului 2026/2027 din Premier League, Erling Haaland și-a mai adăugat patru performanțe impresionante în palmares. Atacantul lui Manchester City a doborât patru recorduri Guinness, pentru realizările sale din Premier League, UEFA Champions League și UEFA Nations League.

Fotbalistul, care apare și pe coperta Guinness World Records Football Edition 2027, continuă astfel să scrie istorie atât la nivel de club, cât și în tricoul naționalei Norvegiei.

A ajuns la 100 de goluri în Premier League în doar 111 meciuri

Cel mai recent record al norvegianului a fost stabilit pe 2 decembrie 2025, într-un meci împotriva lui Fulham. Haaland a înscris din penalty și a ajuns astfel la borna de 100 de goluri în Premier League.

Atacantul a avut nevoie de numai 111 meciuri pentru a înscrie 100 de goluri, devenind fotbalistul care a ajuns cel mai rapid la această performanță în istoria Premier League.

Haaland evoluează pentru Manchester City din sezonul 2022/2023, după transferul de la Borussia Dortmund, iar impactul său asupra fotbalului englez a fost imediat.

În puțin peste trei ani, norvegianul a trecut de la statutul de unul dintre cei mai apreciați tineri atacanți ai Europei la cel de unul dintre cei mai prolifici marcatori din istoria recentă a campionatului englez.

36 de goluri în primul său sezon din Premier League

Haaland a doborât un alt record Guinness chiar în primul său sezon în Anglia. Atacantul a înscris 36 de goluri în 38 de meciuri din Premier League, stabilind recordul pentru cele mai multe goluri marcate de un fotbalist într-un sezon al competiției disputat în formatul cu 38 de etape.

Precedentul record pentru acest format îi aparținea lui Mohamed Salah, care marcase 32 de goluri pentru Liverpool în sezonul 2017/2018.

Haaland a depășit inclusiv performanțele de câte 34 de goluri reușite de Andy Cole în sezonul 1993/1994 și Alan Shearer în 1994/1995, chiar dacă în acea perioadă un sezon de Premier League avea 42 de meciuri.

Cinci goluri într-un singur meci de Champions League

Haaland a egalat recordul Guinness pentru cele mai multe goluri marcate de un jucător într-un singur meci din UEFA Champions League.

Pe 14 martie 2023, atacantul lui Manchester City a înscris de cinci ori împotriva celor de la RB Leipzig.

Cu această performanță, norvegianul a egalat recordul deținut de Lionel Messi și Luiz Adriano, care reușiseră, la rândul lor, să marcheze câte cinci goluri într-o singură partidă din Champions League.

Record și în tricoul naționalei Norvegiei

Performanțele lui Haaland nu se limitează la fotbalul de club. Născut în Marea Britanie și internațional norvegian, atacantul a doborât recordul pentru cele mai multe goluri înscrise de un fotbalist în UEFA Nations League.

Haaland a marcat 19 goluri între 4 septembrie 2020 și 17 noiembrie 2024, ajungând la patru reușite în fața celui mai apropiat rival din clasamentul all-time al competiției.

Astfel, cele patru recorduri Guinness ale lui Haaland sunt legate de atingerea pragului de 100 de goluri în Premier League în cel mai scurt timp, cele 36 de goluri marcate într-un sezon de Premier League cu 38 de etape, cele cinci goluri înscrise într-un singur meci de Champions League și cele 19 reușite din UEFA Nations League.

Haaland, una dintre vedetele Cupei Mondiale din 2026

Recordurile vin după o vară în care popularitatea lui Erling Haaland a crescut spectaculos. Norvegianul a fost una dintre vedetele Cupei Mondiale FIFA 2026, unde a atras atenția atât prin evoluțiile sale pentru naționala Norvegiei, cât și prin personalitatea afișată în afara terenului.

În timpul turneului, Haaland a câștigat aproximativ 24 de milioane de urmăritori pe Instagram. Interviurile sale amuzante de după meciuri și aparițiile de pe rețelele sociale au contribuit la transformarea atacantului într-un fenomen online.

După întoarcerea acasă de la Cupa Mondială, inclusiv apariția sa cu un raton de pluș sub braț a atras atenția fanilor. Totodată, obținerea unui răspuns de la Haaland pe Instagram a devenit o adevărată tendință, numeroși suporteri încercând să-i atragă atenția pentru a primi un mesaj din partea lui.

La numai 26 de ani și cu patru recorduri Guinness, atacantul lui Manchester City intră în sezonul 2026/2027 cu șansa de a adăuga noi borne unei cariere deja impresionante.

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