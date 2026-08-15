Ziua Marinei, sărbătorită pe 15 august. Programul festivităților la Constanța

Ziua Marinei Române este sărbătorită pe 15 august, iar la Constanța sunt pregătite mai multe evenimente pentru localnici și turiști. Peste 200.000 de oameni sunt așteptați pe litoral pentru celebrarea acestei zile, care va include demonstrații militare pe mare și pe uscat, dar și spectacole de muzică și dans. Înaintea evenimentelor de pe 15 august, pe faleza din fața Comandamentului Flotei au avut loc repetițiile generale.

Programul festivităților de Ziua Marinei la Constanța

Constanța sărbătorește Ziua Marinei Române pe 15 august printr-un program care se întinde pe tot parcursul zilei. Evenimentele includ ceremonii militare, un exercițiu naval, retragerea cu torțe, un concert, dar și spectacole de lasere, proiecții luminoase și artificii.

Manifestările organizate de Forțele Navale Române încep la ora 10:00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei. În zona maritimă din dreptul Constanței va avea loc exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 26.10”.

Pe parcursul exercițiului vor putea fi urmărite secvențe de instruire pentru lupta la suprafață, sub apă și în aer, precum și evoluțiile navelor și aeronavelor participante.

Seara, programul continuă cu mai multe evenimente pregătite pentru public. De la ora 20:00, marinarii militari vor participa la tradiționala retragere cu torțe, pe faleza din Constanța și în Piața Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale.

De la ora 21:00, pe Esplanada Cazinoului va avea loc un concert susținut de formația RED Swing.

De la ora 22:00, fațada Cazinoului și cerul din apropierea clădirii vor fi iluminate în cadrul unui spectacol de lasere și proiecții luminoase. Seara se va încheia cu un spectacol de artificii.

Pentru desfășurarea manifestărilor, autoritățile vor impune restricții de circulație și parcare în mai multe zone din peninsula Constanței.

Restricții de parcare

Până sâmbătă, 15 august, la ora 17:00, parcarea va fi interzisă în mai multe zone din Constanța:

pe strada Termele Romane, între sensul giratoriu de la Poarta 1 și strada Revoluția din 22 Decembrie 1989;

pe bulevardul Regina Elisabeta, între strada Revoluția din 22 Decembrie 1989 și Farul Genovez;

pe strada Remus Opreanu, între Farul Genovez și strada Revoluția din 22 Decembrie 1989;

pe strada Lebedei, între prima terasă din Portul Turistic Tomis și strada Remus Opreanu;

în parcarea publică din Portul Turistic Tomis, cu excepția celor 160 de locuri aflate în spatele terasei Manarola.

De asemenea, începând de vineri dimineața și până sâmbătă, la ora 15:00, traficul va fi restricționat pe strada Remus Opreanu, în zona Comandamentului Flotei, pe sensul de mers dinspre Hotel Palace.

Ce evenimente se organizează de Ziua Marinei în alte orașe din România

Ziua Marinei Române este sărbătorită pe 15 august, iar cele mai importante evenimente din acest an vor avea loc la Constanța. Programul începe dimineața, cu o ceremonie militară și un amplu exercițiu naval, și continuă seara cu un concert, retragerea cu torțe și un spectacol de lasere și lumini.

La Constanța, manifestările încep la ora 10:00, pe faleză și în zona maritimă din fața Comandamentului Flotei. Peste 3.500 de militari români și străini vor participa la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit și interinstituțional „Forțele Navale Române 26.10”.

La exercițiile desfășurate pe mare și în zona costieră vor lua parte peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportoare amfibii blindate și cinci piese de artilerie.

În premieră, la ediția din 2026 vor participa corveta 261 „Contraamiral August Roman” și vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, nave intrate recent în serviciul Forțelor Navale Române. Corveta va da și salutul care va marca deschiderea exercițiului.

Între orele 21:30 și 22:00, pe digul de nord al Portului Tomis va avea loc un spectacol de lasere și lumini, organizat cu sprijinul Primăriei Constanța.

Ziua Marinei în București

Și în București sunt programate manifestări de Ziua Marinei. Acestea vor avea loc pe 15 august, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I”, în zona debarcaderului.

Între orele 09:00 și 10:00 va avea loc o ceremonie militară și religioasă, la care va participa personalul Statului Major al Forțelor Navale. Evenimentul este dedicat eroilor marinari.

Evenimente organizate la Mangalia, Brăila, Tulcea și Galați

Manifestările de Ziua Marinei vor avea loc și în alte orașe cu tradiție maritimă și fluvială.

La Mangalia, programul începe la ora 10:00, cu un exercițiu demonstrativ la care participă structuri din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate. În perioada 13-15 august sunt programate și concerte ale Muzicii Militare a Diviziei 2 Infanterie „Getica”. Pe 15 și 16 august, la Cercul Militar din Mangalia, are loc și turneul de șah rapid „Romanian Navy Day Cup”.

La Brăila, evenimentele se desfășoară între orele 10:00 și 12:30, pe faleza Dunării. Programul include ceremonia militară și exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 26.10”. Seara este programată retragerea cu torțe în zona Prefecturii.

La Tulcea, demonstrațiile fluviale din cadrul exercițiului „Forțele Navale Române 26.10” pot fi urmărite de la ora 10:00, de pe faleza Dunării.

La Galați, programul începe la ora 17:00 și include o ceremonie militară și religioasă, secvențe de antrenament și parada navelor.

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