650 lei amendă pentru toți pietonii din România care fac acest lucru în timp ce traversează strada, pe zebră. Mulți consideră că este un gest normal, dar legea spune altceva

În România, nu doar șoferii pot fi sancționați pentru comportament neadecvat în trafic, ci și pietonii. Deși majoritatea oamenilor cred că anumite gesturi sunt „normale” sau „de moment”, legislația rutieră tratează cu maximă seriozitate modul în care participanții la trafic se comportă unii față de alții. Iar pietonii nu sunt o excepție.

Codul Rutier prevede clar că anumite manifestări, chiar și atunci când persoana se află pe trecerea de pietoni, reprezintă contravenții și se sancționează cu amendă consistentă.

Amendă pentru toți pietonii din România care fac acest lucru pe zebră

Baza legală este Articolul 99, alineatul (1), punctul 16 din OUG 195/2002, care spune fără echivoc:

„Săvârșirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora, precum și de către pietoni, de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanților la trafic.”

Această formulare îi include explicit pe pietoni, indiferent dacă se află pe trotuar, pe trecerea de pietoni sau în orice alt loc în care interacționează cu traficul rutier.

Mulți români nu știu că, în timp ce traversează strada, chiar și pe zebră, pot fi amendați dacă se adresează șoferilor cu injurii, gesturi obscene sau expresii jignitoare. Situațiile sunt frecvente: un pieton se enervează că un șofer nu a oprit la timp, ridică mâna într-un gest obscen sau aruncă o înjurătură.

Mulți consideră că este un gest normal, dar legea spune altceva

Deși reacția pare „normală” pentru unii, legea o tratează ca pe o contravenție clară. Poliția rutieră are dreptul să sancționeze astfel de comportamente, iar amenda nu este deloc simbolică.

Conform prevederilor în vigoare, sancțiunea pentru această contravenție este cuprinsă între 430 și 650 de lei, în funcție de încadrarea exactă și de decizia agentului constatator. Asta înseamnă că un pieton care traversează regulamentar, dar se exprimă vulgar sau face gesturi obscene către un șofer, poate pleca acasă cu o amendă aproape la fel de mare ca una aplicată pentru încălcări serioase ale regulilor de circulație.

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