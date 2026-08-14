Bucureștiul intră în restricții de circulație pe 15 şi 16 august. Zonele afectate și rutele alternative

Bucureștenii sunt sfătuiți să acorde atenție traficului în weekendul 15–16 august, când în Capitală vor fi impuse restricții de circulație în mai multe zone. Măsurile vizează atât șoferii, cât și bicicliștii și utilizatorii de trotinete, în contextul unor evenimente culturale și religioase programate în oraș.

Pe 14 august, între orele 19.00 și 20.00, Parohia Adormirea Maicii Domnului Malaxa va desfășura o procesiune religioasă pe traseul Nicolae Roșu – Chezașiei – Gării Cățelu – Dărăbani – Nicolae Roșu. Deplasarea participanților se va face pe trotuar și pe prima bandă a sensului de mers, cu respectarea regulilor rutiere.

Bucureștiul intră în restricții de circulație pe 15 şi 16 august

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să circule prudent, să păstreze distanța de siguranță, să evite oprirea în locuri nepermise și să respecte indicațiile polițiștilor. Pietonii sunt sfătuiți să folosească doar trotuarele și trecerile semaforizate, după o asigurare temeinică.

În zilele de 15 și 16 august, între orele 09.00 și 23.00, Primăria Capitalei și ARCUB vor organiza evenimentul „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” pe Calea Victoriei, pe segmentul cuprins între Bd. Dacia și Splaiul Independenței. Traficul va fi oprit pe acest tronson, fără afectarea intersecțiilor, pentru a permite desfășurarea unor activități culturale precum mini-concerte, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, statui vivante și zone foto.

Zonele afectate și rutele alternative

Traversarea Căii Victoriei va fi permisă la intersecțiile cu Bd. Dacia, C.A. Rosetti, Știrbei Vodă, Ion Câmpineanu și Bd. Regina Elisabeta. Zonele restricționate vor fi delimitate corespunzător, iar pietonii vor fi direcționați către trotuare și treceri marcate. Riveranii vor avea acces către locuințe și unitățile economice, conform indicatoarelor temporare montate în perioada restricțiilor.

Pentru fluidizarea circulației, Brigada Rutieră recomandă rute alternative precum Piața Victoriei – Lascăr Catargiu – Romană – Magheru – Nicolae Bălcescu – Universitate – I.C. Brătianu – Unirii – Splaiul Independenței sau Piața Victoriei – Buzești – Berzei.

Autoritățile reamintesc șoferilor și pietonilor să respecte regulile de circulație și semnalele polițiștilor, pentru evitarea incidentelor și menținerea unui trafic sigur pe durata evenimentelor.

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