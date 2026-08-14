Incendiu violent în București. ISU a emis Ro-Alert din cauza fumului

Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecut la un service auto din București. Din cauza fumului dens, la fața locului au ajuns 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru cetățenii din zonă.

Incendiul a avut loc în noaptea de joi spre vineri (13-14 august), pe strada Marginei, din zona Șoseaua Chitila, sectorul 1 al Bucureștiului. Potriviti informațiilor transmise de ISU, incendiul a cuprins o hală de aproximativ 500 de metri pătrați, clădire care ar fi fost un service auto.

Incendiu violent într-un service auto din București

Pentru că focul se manifesta violent, cu degajări mai de fum și risc de propagare la clădirile și locuințele învecinate, la fața locului au intervenit 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă și două echipaje SMURD. Până în acest moment nu au fost raportate victime.

“Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o hală, pe strada Marginei, Sectorul 1, București. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta în interiorul halei cu flacără deschisă, degajări mari de fum și posibilități de propagare. Intervenim cu 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. Până în momentul de față nu avem informații cu privire la victime”, se arată în comunicatul ISU București – Ilfov.

Având în vedere degajările mari de fum, alerta de incendiu a fost dată și prin mesaj Ro-Alert. Cetățenii din zona sectorului 1 au fost îndemnați să lase căile de acces libere pentru pompieri și să fie atenți la indicațiile autorităților.

„Incendiu major cu degajări mari de fum produs în strada Marginei. Ocoliți/evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se arată în mesajul Ro-Alert emis ce autorități.

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