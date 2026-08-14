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Cum folosești în siguranță funcția de autocurățare a cuptorului. Greșelile pe care trebuie să le eviți

De: Daniel Matei 14/08/2026 | 07:40
Cum folosești în siguranță funcția de autocurățare a cuptorului. Greșelile pe care trebuie să le eviți
Sursa foto: Shutterstock
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Funcția de autocurățare a cuptorului poate scăpa de ore întregi de frecat, dar trebuie folosită cu atenție. Ciclul poate încălzi cuptorul la temperaturi extrem de ridicate, iar fumul, mirosurile și căldura produse în timpul procesului fac importantă respectarea câtorva reguli simple.

Multe cuptoare moderne au o funcție de autocurățare care folosește fie temperaturi foarte ridicate pentru a transforma resturile de mâncare în cenușă, fie abur pentru a înmuia murdăria. În cazul sistemelor pirolitice, temperatura poate ajunge la aproximativ 430-470°C, iar ciclul poate dura câteva ore, potrivit Good Housekeeping.

Nu porni niciodată autocurățarea și pleca de acasă

Una dintre cele mai importante reguli este și una dintre cele mai ușor de ignorat: nu lăsa cuptorul să ruleze ciclul de autocurățare fără ca cineva să fie acasă și treaz.

Good Housekeeping recomandă să nu pornești funcția atunci când ești plecat de acasă. Unele cicluri pot dura până la șase ore, iar ușa cuptorului și suprafețele din jur se pot încinge foarte tare.

Din același motiv, ține copiii și animalele de companie departe de cuptor în timpul ciclului.

Scoate grătarele înainte de autocurățare

Înainte să pornești funcția, verifică manualul cuptorului și scoate grătarele, tăvile și celelalte accesorii care nu sunt declarate de producător ca fiind compatibile cu ciclul de autocurățare.

Temperatura foarte ridicată poate decolora sau chiar deforma anumite grătare. Dacă acestea nu sunt special concepute pentru autocurățare, este mai sigur să le speli separat.

Îndepărtează resturile mari înainte

Funcția de autocurățare este făcută pentru a transforma murdăria rămasă în cuptor în cenușă, dar asta nu înseamnă că trebuie să introduci în ciclu un cuptor plin cu grăsime și resturi de mâncare.

Înainte de pornire, îndepărtează bucățile mari de mâncare și șterge excesul de grăsime. Cu cât cuptorul este mai murdar, cu atât ciclul poate produce mai multe fumuri și mirosuri.

Aerisește bine bucătăria

Autocurățarea la temperatură ridicată poate produce mirosuri și fum. De aceea, este recomandat să pornești hota și, dacă este posibil, să deschizi ferestrele pentru a asigura o bună ventilație.

O atenție specială trebuie acordată păsărilor de companie, deoarece vaporii și fumul produse în timpul ciclului pot fi periculoase pentru ele.

Nu folosi produse de curățare în timpul ciclului

Aici este una dintre cele mai importante greșeli. Nu pulveriza soluție pentru curățarea cuptorului și nu folosi alte produse chimice înainte sau în timpul ciclului de autocurățare, decât dacă producătorul aparatului spune în mod explicit că produsul respectiv este compatibil.

Temperaturile extrem de ridicate pot reacționa cu substanțele chimice și pot deteriora stratul interior al cuptorului. Unele produse pot afecta inclusiv finisajul aparatului și garanția.

Lasă cuptorul să se răcească înainte să-l ștergi

După terminarea ciclului, nu încerca să cureți imediat interiorul.

Ușa poate rămâne blocată o perioadă, în funcție de model, iar cuptorul trebuie lăsat să se răcească complet. După răcire, cenușa și resturile rămase pot fi îndepărtate cu o lavetă umedă.

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