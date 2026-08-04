O circulație eficientă a aerului este esențială pentru confortul din locuință și pentru menținerea unui mediu sănătos. Atunci când aerul nu circulă corespunzător, pot apărea probleme precum diferențe mari de temperatură între camere, umiditate excesivă sau chiar mucegai.

Potrivit experților citați de Real Simple, există mai multe semne care pot indica faptul că locuința ta are un flux de aer deficitar.

Umiditate excesivă

Unul dintre cele mai frecvente semne ale unei ventilații necorespunzătoare este umiditatea ridicată, explică Andy Fox, specialist în filtrarea aerului și calitatea aerului din interior în cadrul companiei 3M.

„Umiditatea excesivă din locuință, mai ales dacă provoacă apariția condensului pe ferestre, poate fi un semnal de alarmă”, spune acesta.

Dacă nivelul de umiditate este prea mare, vei observa probabil că geamurile se aburesc frecvent, în special în sezonul rece.

„Este important ca umiditatea relativă din locuință să fie menținută între 40% și 60% pentru a reduce riscul apariției mucegaiului în zone precum bucătăria și baia. Porniți întotdeauna ventilatorul din baie în timpul dușului și lăsați-l să funcționeze până când umezeala este eliminată complet. De asemenea, folosiți hota în timpul gătitului, mai ales atunci când fierbeți apă, prăjiți alimente sau desfășurați activități care pot elibera particule în aer”, recomandă Fox.

Mirosurile persistă în locuință

Un alt indiciu că locuința nu este ventilată corespunzător este faptul că mirosurile rămân în aer mult timp. Într-o locuință bine ventilată, mirosurile ar trebui să dispară relativ repede, pe măsură ce aerul este înlocuit cu aer proaspăt.

Potrivit lui Andy Fox, dacă mirosurile neplăcute persistă, este foarte probabil ca aerul să nu circule suficient. Acest lucru poate fi observat în cazul mirosurilor de mâncare, al celor provenite de la animalele de companie sau al mirosului de umezeală.

Zone prea calde sau prea reci în casă

Diferențele mari de temperatură între camere pot indica, de asemenea, probleme de circulație a aerului.

„Zonele foarte calde sau foarte reci nu înseamnă întotdeauna că locuința este prost izolată. Uneori, pur și simplu aerul nu circulă cum trebuie”, spune David Steckel, expert în locuințe.

Temperaturile inegale pot solicita suplimentar sistemul de încălzire sau climatizare și pot duce la creșterea facturilor la energie.

Pentru a identifica sursa problemei, specialistul recomandă verificarea modului în care circulă aerul în locuință și inspectarea sistemelor de evacuare.

Alergiile se agravează în interior

Dacă observi că strănuți, tușești sau ai alte simptome alergice mai puternice în casă decât afară, este posibil ca problema să fie cauzată de circulația deficitară a aerului.

„Dacă alergiile sunt mai puternice în interior decât în exterior, înseamnă că aerul din locuință lucrează împotriva ta”, spune David Steckel.

Situația poate deveni și mai evidentă în sezonul alergiilor, dacă ai animale de companie sau locuiești într-o zonă cu mult polen. O metodă simplă de a îmbunătăți calitatea aerului este întreținerea regulată a filtrelor.

Aerul din casă pare sufocant

O senzație permanentă de aer greu sau închis este un alt semn că locuința are nevoie de o ventilație mai bună. Fără o circulație constantă a aerului, poluanții și aerul stătut se acumulează, iar atmosfera din casă devine neplăcută.

„În perioadele în care instalația de încălzire sau răcire este utilizată foarte puțin, aerul poate rămâne aproape nemișcat. Pentru a îmbunătăți ventilația, setați ventilatorul sistemului de climatizare să funcționeze permanent la viteză redusă sau periodic, dacă sistemul permite acest lucru. În plus, aerul va fi și filtrat mai eficient”, recomandă Fox.

Electrocasnicele încep să aibă probleme

Problemele de ventilație se pot manifesta și prin defectarea unor electrocasnice.

„Un semn care îi surprinde pe mulți este arderea siguranțelor termice la uscătoarele de rufe sau la cuptoare. Dacă un uscător este amplasat într-un spațiu fără circulație a aerului, căldura acumulată poate distruge placa electronică. Același lucru se poate întâmpla și în bucătăriile foarte închise. Ventilația protejează nu doar sănătatea oamenilor, ci și aparatele din casă”, spune David Steckel.

Cum poți îmbunătăți ventilația locuinței

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru a menține un aer mai curat și o circulație eficientă în locuință:

programează verificări și întreținere periodică pentru sistemul de climatizare;

folosește ventilatoarele de evacuare din baie, bucătărie și spălătorie;

înlocuiește sau curăță regulat filtrele de aer;

setează ventilatorul sistemului de climatizare să funcționeze continuu sau periodic, inclusiv în perioadele în care instalația de încălzire sau climatizare este utilizată mai puțin.

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