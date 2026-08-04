Acasă » Știri » 6 semne că locuința ta are probleme cu circulația aerului. Cum îți dai seama că trebuie să iei măsuri

6 semne că locuința ta are probleme cu circulația aerului. Cum îți dai seama că trebuie să iei măsuri

De: Daniel Matei 04/08/2026 | 06:10
6 semne că locuința ta are probleme cu circulația aerului. Cum îți dai seama că trebuie să iei măsuri
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O circulație eficientă a aerului este esențială pentru confortul din locuință și pentru menținerea unui mediu sănătos. Atunci când aerul nu circulă corespunzător, pot apărea probleme precum diferențe mari de temperatură între camere, umiditate excesivă sau chiar mucegai.

Potrivit experților citați de Real Simple, există mai multe semne care pot indica faptul că locuința ta are un flux de aer deficitar.

Umiditate excesivă

Unul dintre cele mai frecvente semne ale unei ventilații necorespunzătoare este umiditatea ridicată, explică Andy Fox, specialist în filtrarea aerului și calitatea aerului din interior în cadrul companiei 3M.

„Umiditatea excesivă din locuință, mai ales dacă provoacă apariția condensului pe ferestre, poate fi un semnal de alarmă”, spune acesta.

Dacă nivelul de umiditate este prea mare, vei observa probabil că geamurile se aburesc frecvent, în special în sezonul rece.

„Este important ca umiditatea relativă din locuință să fie menținută între 40% și 60% pentru a reduce riscul apariției mucegaiului în zone precum bucătăria și baia. Porniți întotdeauna ventilatorul din baie în timpul dușului și lăsați-l să funcționeze până când umezeala este eliminată complet. De asemenea, folosiți hota în timpul gătitului, mai ales atunci când fierbeți apă, prăjiți alimente sau desfășurați activități care pot elibera particule în aer”, recomandă Fox.

Mirosurile persistă în locuință

Un alt indiciu că locuința nu este ventilată corespunzător este faptul că mirosurile rămân în aer mult timp. Într-o locuință bine ventilată, mirosurile ar trebui să dispară relativ repede, pe măsură ce aerul este înlocuit cu aer proaspăt.

Potrivit lui Andy Fox, dacă mirosurile neplăcute persistă, este foarte probabil ca aerul să nu circule suficient. Acest lucru poate fi observat în cazul mirosurilor de mâncare, al celor provenite de la animalele de companie sau al mirosului de umezeală.

Zone prea calde sau prea reci în casă

Diferențele mari de temperatură între camere pot indica, de asemenea, probleme de circulație a aerului.

„Zonele foarte calde sau foarte reci nu înseamnă întotdeauna că locuința este prost izolată. Uneori, pur și simplu aerul nu circulă cum trebuie”, spune David Steckel, expert în locuințe.

Temperaturile inegale pot solicita suplimentar sistemul de încălzire sau climatizare și pot duce la creșterea facturilor la energie.

Pentru a identifica sursa problemei, specialistul recomandă verificarea modului în care circulă aerul în locuință și inspectarea sistemelor de evacuare.

Alergiile se agravează în interior

Dacă observi că strănuți, tușești sau ai alte simptome alergice mai puternice în casă decât afară, este posibil ca problema să fie cauzată de circulația deficitară a aerului.

„Dacă alergiile sunt mai puternice în interior decât în exterior, înseamnă că aerul din locuință lucrează împotriva ta”, spune David Steckel.

Situația poate deveni și mai evidentă în sezonul alergiilor, dacă ai animale de companie sau locuiești într-o zonă cu mult polen. O metodă simplă de a îmbunătăți calitatea aerului este întreținerea regulată a filtrelor.

Aerul din casă pare sufocant

O senzație permanentă de aer greu sau închis este un alt semn că locuința are nevoie de o ventilație mai bună. Fără o circulație constantă a aerului, poluanții și aerul stătut se acumulează, iar atmosfera din casă devine neplăcută.

„În perioadele în care instalația de încălzire sau răcire este utilizată foarte puțin, aerul poate rămâne aproape nemișcat. Pentru a îmbunătăți ventilația, setați ventilatorul sistemului de climatizare să funcționeze permanent la viteză redusă sau periodic, dacă sistemul permite acest lucru. În plus, aerul va fi și filtrat mai eficient”, recomandă Fox.

Electrocasnicele încep să aibă probleme

Problemele de ventilație se pot manifesta și prin defectarea unor electrocasnice.

„Un semn care îi surprinde pe mulți este arderea siguranțelor termice la uscătoarele de rufe sau la cuptoare. Dacă un uscător este amplasat într-un spațiu fără circulație a aerului, căldura acumulată poate distruge placa electronică. Același lucru se poate întâmpla și în bucătăriile foarte închise. Ventilația protejează nu doar sănătatea oamenilor, ci și aparatele din casă”, spune David Steckel.

Cum poți îmbunătăți ventilația locuinței

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru a menține un aer mai curat și o circulație eficientă în locuință:

  • programează verificări și întreținere periodică pentru sistemul de climatizare;
  • folosește ventilatoarele de evacuare din baie, bucătărie și spălătorie;
  • înlocuiește sau curăță regulat filtrele de aer;
  • setează ventilatorul sistemului de climatizare să funcționeze continuu sau periodic, inclusiv în perioadele în care instalația de încălzire sau climatizare este utilizată mai puțin.

CITEȘTE ȘI:

Cum îți menții casa răcoroasă pe timp de caniculă. Secretele locuințelor din regiunea mediteraneană

Cum poți îmbunătăți rapid calitatea aerului din casă. Metodele simple recomandate de experți

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sportivul Allan Nascimento a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Știri
Sportivul Allan Nascimento a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Afecțiunea de care suferă Selina, iubita lui Victor Slav: ”Știu că v-am îngrijorat”
Știri
Afecțiunea de care suferă Selina, iubita lui Victor Slav: ”Știu că v-am îngrijorat”
O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că au mâncat prea mult
Mediafax
O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că...
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
Gandul.ro
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii...
O oază discretă a puterii de la Beijing. Locurile unde își petrec vacanța de vară liderii Chinei
Adevarul
O oază discretă a puterii de la Beijing. Locurile unde își petrec vacanța...
Debitul Dunării, subiect de conspirații pe net: „A secat, așa spune propaganda proeuropeană”. Explicații de la Apele Române
Digi24
Debitul Dunării, subiect de conspirații pe net: „A secat, așa spune propaganda proeuropeană”....
Irineu Darău rupe tăcerea despre băieții deștepți din energie: „Îi bagă în fibrilații”
Mediafax
Irineu Darău rupe tăcerea despre băieții deștepți din energie: „Îi bagă în fibrilații”
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Au cumpărat o casă ieftină în Sicilia, dar au avut un șoc! Ce au descoperit după ce au început renovările: „Cel mai rău lucru care ni se putea întâmpla”
Click.ro
Au cumpărat o casă ieftină în Sicilia, dar au avut un șoc! Ce au descoperit...
Cine a chemat talibanii la Chișinău: anchetă în Republica Moldova
Digi 24
Cine a chemat talibanii la Chișinău: anchetă în Republica Moldova
VIDEO Kaan, avionul de vânătoare de generația a cincea al Turciei, face un pas-cheie spre înlocuirea F-16: test reușit pe pistă
Digi24
VIDEO Kaan, avionul de vânătoare de generația a cincea al Turciei, face un pas-cheie spre...
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor.ro
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
go4it.ro
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Descopera.ro
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
Gandul.ro
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
Tags:
ULTIMA ORĂ
Sportivul Allan Nascimento a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Sportivul Allan Nascimento a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Afecțiunea de care suferă Selina, iubita lui Victor Slav: ”Știu că v-am îngrijorat”
Afecțiunea de care suferă Selina, iubita lui Victor Slav: ”Știu că v-am îngrijorat”
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc. Nunta de poveste pregătită în insula pe ...
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc. Nunta de poveste pregătită în insula pe care s-a născut starul portughez
Test de logică | Rezolvați ecuația din imagine în cel mult 12 secunde
Test de logică | Rezolvați ecuația din imagine în cel mult 12 secunde
A ales să iubească din nou și s-a recăsătorit după ce și-a condus soțul pe ultimul drum. Mesajul ...
A ales să iubească din nou și s-a recăsătorit după ce și-a condus soțul pe ultimul drum. Mesajul ei a devenit viral
BANC | „Bulă, ce e cu tine, de ce plângi?”
BANC | „Bulă, ce e cu tine, de ce plângi?”
Vezi toate știrile