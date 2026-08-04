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Cum arată curtea lui Costel Biju? Piscina uriașă are un design deosebit

De: Emanuela Cristescu 04/08/2026 | 06:40
Cum arată curtea lui Costel Biju? Piscina uriașă are un design deosebit
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Costel Biju nu s-a uitat la bani atunci când și-a amenajat proprietatea. Dacă vila impresionează prin dimensiuni și finisaje, curtea este cea care fură toate privirile. Manelistul și-a transformat spațiul din jurul casei într-o adevărată oază de relaxare, unde piscina de mari dimensiuni este piesa de rezistență.

Amenajarea pare desprinsă dintr-un resort exclusivist. În jurul piscinei se regăsesc șezlonguri elegante, palmieri, statui decorative cu delfini și o cascadă artificială care completează decorul. Întregul spațiu este dominat de nuanțe de alb, în aceeași notă cu locuința, iar dimensiunile curții sunt impresionante. Proprietatea este atât de generoasă încât aici ar putea fi organizat fără probleme chiar și un eveniment de amploare.

Cum arată curtea lui Costel Biju

Un detaliu mai puțin cunoscut este că de întreținerea curții se ocupă fiul cel mare al manelistului, Tony. Costel Biju locuiește în această casă împreună cu soția sa, Andreea, cei doi fii, Tony și Dany, nora Antonia și nepotul lor, Abel.

Interiorul continuă aceeași imagine de opulență. Casa a fost construită în aproximativ doi ani, iar fiecare încăpere a fost amenajată în alb, cu numeroase detalii aurii și piese realizate la comandă.

Livingul este una dintre cele mai spectaculoase zone ale locuinței și locul în care artistul spune că își petrece serile alături de familie. La intrare este amplasată inițiala numelui său de familie, alături de simbolul Copacului Vieții. Proprietatea dispune de două bucătării, însă doar una este folosită pentru gătit.

Dormitorul matrimonial atrage atenția prin lustra aurie realizată pe comandă, pentru care Costel Biju a așteptat nu mai puțin de patru luni. Nici baia nu trece neobservată, fiind amenajată în același stil elegant, cu accente aurii și o cadă neagră care contrastează cu restul încăperii.

Nu vrea să se oprească aici!

Manelistul are și un dressing generos, unde și-a organizat colecția impresionantă de pantofi sport și haine. Chiar și după mutarea în noua vilă, acesta spune că a lăsat zeci de perechi de încălțăminte în vechea locuință. Deși proprietatea arată deja spectaculos, Costel Biju a spus că nu vrea să se oprească aici și că are în plan noi schimbări în zona exterioară, inclusiv personalizarea piscinei.

„A mea e cea mai frumoasă casă, nu mă compar cu Tzancă (…) Aici stau seara cu soția, cu copiii mei (…) În prima bucătărie nu se gătește nici măcar un ou (…) Patru luni am stat după lustra asta (n.r. din dormitor)”, a spus Costel Biju.

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