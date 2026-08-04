O mai știți pe Corina Bud? Artista revine în prim-plan cu apariții spectaculoase și un show incendiar în Bodrum

Corina Bud este una dintre cele mai nonconformiste artiste din România. După o perioadă în care a ales să fie mai discretă și să se concentreze pe familie și pe proiectele muzicale, cântăreața a revenit în atenția publicului cu apariții spectaculoase. În urmă cu o lună, a fost invitată la deschiderea unui butic Paul & Shark în Bodrum, unde a susținut și un recital la petrecerea exclusivistă organizată după eveniment. Iar la finalul anului 2025 și-a surprins fanii cu o ședință foto spectaculoasă, în stilul care a consacrat-o.

Apariție de senzație la un eveniment exclusivist din Bodrum

În urmă cu aproximativ o lună, Corina Bud s-a numărat printre invitații speciali la inaugurarea unui butic Paul & Shark în Bodrum, una dintre cele mai exclusiviste destinații de vacanță din Turcia.

Artista nu s-a rezumat doar la prezența pe covorul roșu. La petrecerea organizată după inaugurare, Corina a urcat pe scenă și a susținut un recital care a ridicat invitații în picioare. Cu energia și stilul care au consacrat-o de-a lungul anilor, cântăreața a reușit să electrizeze atmosfera și să transforme seara într-un adevărat spectacol.

Fotografiile care au atras toate privirile

La sfârșitul anului 2025, Corina Bud și-a răsplătit fanii cu un set de fotografii spectaculoase, în care și-a păstrat stilul provocator și sofisticat. Imaginile au fost intens apreciate pe rețelele sociale și au demonstrat încă o dată că artista rămâne fidelă imaginii sale excentrice.

De-a lungul carierei, Corina a fost recunoscută pentru aparițiile îndrăznețe și pentru faptul că nu s-a temut niciodată să iasă din tipare.

A ales familia înaintea celebrității

În ultimii ani, Corina Bud a fost mai puțin prezentă în lumina reflectoarelor. Artista a explicat că această alegere a fost una conștientă și că a vrut să îi acorde mai mult timp fiului său, Robin, pe care îl consideră cea mai importantă realizare din viața sa.

„Chiar dacă nu m-ați văzut în prim-plan multă vreme, asta pentru că am avut alte priorități. Robin s-a făcut un băiat mare și, evident, are în continuare nevoie de mine. Chiar dacă n-am apărut la televizor, am lucrat foarte mult la muzică și sper ca piesele pe care le-am înregistrat să devină hituri, așa cum v-am obișnuit de-a lungul timpului”, declara artista.

Corina spune că nu regretă deloc această perioadă de discreție.

„Cred că pentru mine cel mai important lucru a fost să-l fac pe Robin, copilul meu, om. Să-i transmit valorile și principiile pe care părinții mei mi le-au oferit mie. Pentru mine asta a fost întotdeauna mai important decât orice altceva”, mărturisea ea.

Trăiește o poveste de dragoste departe de ochii publicului

După despărțirea de Nelu Bud, tatăl fiului său, Corina și-a refăcut viața, însă a ales să își țină relația departe de atenția publicului.

Într-un interviu acordat în 2023, artista spunea că nu simte nevoia unei căsătorii pentru a valida relația pe care o trăiește.

„Relația noastră e oficializată! În sensul că eu sunt de părere că nu e nevoie de un act care să oficializeze o anumită relație. E mai mult decât oficială. Ne iubim, există o super conexiune între noi și ne înțelegem foarte bine. Pentru noi toate astea sunt suficiente”, declara Corina.

Ea a explicat că partenerul său nu este o persoană publică și că preferă să îi respecte intimitatea.

Rămâne una dintre cele mai îndrăznețe artiste din România

Corina Bud continuă să fie apreciată pentru stilul său unic și pentru aparițiile provocatoare. În 2024, un moment de pe scena Forza ZU a devenit viral după ce ținuta purtată de artistă a stârnit numeroase comentarii pe internet.

Cu toate acestea, cântăreața nu și-a schimbat stilul și continuă să promoveze naturalețea. În trecut, ea declara că nu și-a dorit niciodată intervenții estetice.

„Nu m-am gândit niciodată să îmi pun silicoane. Mă încântă bustul meu, așa mic cum e, și cred că e mai sexy așa. Sunt ok cu sânii mei mici, de Kate Moss. Toată lumea are sâni puși, însă eu mă simt specială așa, compensez cu un posterior de J.Lo”, spunea artista.

Astăzi, Corina Bud își împarte timpul între muzică, concerte, proiecte noi și viața de familie, demonstrând că, după mai bine de două decenii de carieră, este la fel de tânără și una dintre cele mai originale și nonconformiste prezențe din showbiz-ul românesc.

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