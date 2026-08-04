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Test de logică | Rezolvați ecuația din imagine în cel mult 12 secunde

De: Elisa Tîrgovățu 04/08/2026 | 08:15
Test de logică | Rezolvați ecuația din imagine în cel mult 12 secunde
Test de logică | Rezolvați ecuația din imagine în cel mult 12 secunde
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Provocările de logică sunt o modalitate excelentă de a pune creierul la treabă, iar testul de astăzi, pregătit de CANCAN.RO, vine cu o nouă provocare pentru cei pasionați de astfel de exerciții. Priviți cu atenție ecuația din imagine și încercați să descoperiți răspunsul corect în cel mult 12 secunde. Doar cei cu spirit de observație bine dezvoltat reușesc să găsească rapid soluția.

Un puzzle matematic este o provocare de logică menită să testeze gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor. Astfel de exerciții îi provoacă pe cei care își pun la încercare inteligența să găsească soluții prin analiză și atenție la detalii, contribuind totodată la dezvoltarea concentrării și a agilității mentale.

Testele de inteligență de acest tip pot presupune rezolvarea unor ecuații, descifrarea unor coduri, identificarea unor obiecte ascunse sau găsirea greșelilor dintr-o imagine.

Practicarea regulată a acestor provocări poate ajuta la îmbunătățirea abilităților de gândire logică și oferă creierului un antrenament util. Crezi că ai un IQ ridicat?

Rezolvă provocarea de logică în doar 12 secunde

În imaginea de mai sus este prezentat un puzzle matematic care implică trei tipuri de baloane colorate. Provocarea pentru cititori este să descopere valoarea fiecărui balon și să rezolve ecuația în doar 12 secunde.

Acest test de logică îți va pune la încercare capacitatea de analiză, atenția și gândirea matematică. Cronometrul pornește acum!

Privește cu atenție imaginea și analizează modelul prezentat. Ai reușit să afli valoarea baloanelor?

Grăbește-te, timpul se scurge! Mai sunt doar câteva secunde la dispoziție. Și… Timpul alocat s-a încheiat!

Felicitări cititorilor care au găsit răspunsul corect în limita de timp. Pentru cei care nu au reușit să descopere soluția, exercițiul constant cu astfel de provocări poate contribui la îmbunătățirea vitezei de calcul și a preciziei.

Acum, haideți să verificăm rezolvarea prezentată mai jos.

Rezolvarea puzzle-ului matematic

În această provocare observăm că: 3 emoji-uri zâmbitoare = 75

Așadar: Emoji zâmbitor = 25

Acum, minge de tenis + Emoji zâmbitor + Minge de tenis = 35

Înlocuind valoarea emoji-ului zâmbitor în ecuație: 2 mingi de tenis = 35 – 25

Minge de tenis = 5

În pasul următor observăm că: 2 mingi de fotbal + Minge de tenis = 13

2 mingi de fotbal = 13 – 5

Minge de fotbal = 4

Introducând valorile tuturor elementelor în ecuația finală, obținem: Minge de fotbal + Minge de tenis × Emoji zâmbitor = ?

Folosind regula BODMAS (ordinea operațiilor matematice), rezultă:

4 + 5 × 25

= 4 + 125

= 129

Prin urmare, răspunsul corect al puzzle-ului matematic este 129.

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