Test IQ exclusiv pentru genii | Cât face 4-2(3-4)-3!?

CANCAN.RO le-a pregătit cititorilor un nou test de inteligență care le pune la încercare atenția și cunoștințele de matematică. Ecuația pare simplă la prima vedere, însă ascunde o capcană care poate schimba complet rezultatul. Tu reușești să găsești răspunsul corect la calculul 4-2(3-4)-3!?

Testele de inteligență au devenit tot mai populare în ultima perioadă, mai ales cele care par ușoare, dar care îi fac pe mulți să se oprească pentru câteva secunde înainte de a da un răspuns. De această dată, provocarea este una matematică și îi pune la încercare pe cei care cred că pot rezolva rapid orice exercițiu.

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La prima vedere, pare o operație simplă, însă apariția parantezei și a simbolului „!” poate crea confuzie. Mulți ajung să ofere un răspuns greșit pentru că nu respectă ordinea corectă a operațiilor sau nu țin cont de semnificația factorialului.

Provocarea este să încerci să rezolvi exercițiul înainte de a citi explicația. Dacă ai găsit un rezultat, verifică mai jos dacă acesta este cel corect.

Rezolvare

Pentru a afla răspunsul final, primul pas este rezolvarea operației din paranteză. Astfel: (3 – 4) = -1

După efectuarea acestei operații, exercițiul devine: 4 – 2 × (-1) – 3!

Următoarea etapă este efectuarea înmulțirii: 2 × (-1) = -2

Prin urmare, calculul continuă astfel: 4 – (-2) – 3!

Pentru că scăderea unui număr negativ este echivalentă cu adunarea, obținem: 4 + 2 – 3!

Rezultatul intermediar este: 6 – 3!

Aici apare partea care îi poate păcăli pe cei mai mulți dintre cei care încearcă să rezolve rapid exercițiul. Semnul „!” nu este un simplu simbol, ci reprezintă factorialul unui număr.

În cazul de față: 3! = 1 × 2 × 3

Așadar: 3! = 6

Ultima etapă a calculului este: 6 – 3! = 6 – 6

Iar rezultatul final este: 0.

Dacă răspunsul tău a fost diferit, cel mai probabil una dintre regulile de calcul a fost ignorată. Acest tip de test nu verifică doar cunoștințele matematice, ci și capacitatea de a observa detaliile care pot schimba complet rezultatul.

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