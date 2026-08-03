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BANC | Bulă are probleme cu memoria

De: Alina Drăgan 03/08/2026 | 09:42
BANC | Bulă are probleme cu memoria
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Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care începe să aibă probleme cu memoria. Deznodământul este hilar.

– Domnule doctor…

– Da, domnule Bulă!

– Doctore, am probleme mari de tot cu memoria.

– Nu-i nimic, domnule Bulă. De când?

– De când ce?

Gheorghe și „nașul” din tren

Doi prieteni călătoreau cu trenul. Vine conductorul.

– Biletele la control, va rog!

– Mă Gheorghe, noi avem belet?

– No.

– N-avem belet, domn controlor.

– Bani de amenda aveți?

– Mă Gheorghe, bani de amenda avem?

– No.

– N-avem bani, domn controlor.

– Va bateți joc de mine? Bilet nu aveți, bani nu aveți. Atunci, ce aveți?

– Ce-avem, mă Gheorghe?

– Avem abonament.

Alte bancuri amuzante

Un student intră la examen complet nepregătit.

Profesorul îl întreabă:

— Spune-mi, ce este electricitatea?

Studentul stă pe gânduri și spune:

— Știam aseară, domnule profesor…

Profesorul, surprins:

— Cum adică știai aseară?

— Păi aseară am învățat, dar azi dimineață s-a luat curentul și s-a dus tot!

Profesorul oftează:

— Bine… Atunci spune-mi cine a inventat becul.

Studentul răspunde imediat:

— Vecinul meu.

— Cum adică vecinul tău?

— Păi în fiecare seară îl aud pe tata zicând: „Iar a aprins becul ăsta de vecin!”

 

Bulă se duce să ia sicriu pentru soacra-sa.

Bulă îl întreabă pe vânzător:

– Ce fel de sicrie aveți?

– Avem sicrie din stejar cu mânere de aur la 6000 Iei.

– Prea scump, ceva mai ieftin nu aveți?

– Un sicriu de brad cu mânere de alamă la 4000 lei, e bine?

– Ceva mai ieftin nu aveți?

– Dar cât vrei, domne să cheltuiești?

– Cam 1000 lei!

– Atunci, adu soacra să-i montăm mânere!

 

Bulă avea o grădină de pepeni.

În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni.

Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:

«Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură», sperând că ii va ține pe hoți departe de grădina sa.

A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor.

Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria: «Nicio problemă, acum sunt doi»”.

 

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