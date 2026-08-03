Ce i-a făcut Ella Vișan Mariei Avram, după Insula Iubirii? De ce s-a produs ruptura: ”Om cu om se întâlnește”

Insula Iubirii sezonul 9 a fost unul dintre sezoanele ce i-a ținut pe telespectatori cu sufletul la gură. Multe s-au întâmplat, iar poveștile concurenților au continuat și după terminarea filmărilor. Deși în cadrul emisiunii nu au fost neapărat prietene, după plecarea din Thailanda Maria Avram și Ella Vișan s-au apropiat destul de mult. Pentru o bună perioadă, cele două au părut cele mai bune prietene și se afișau des împreună. Însă, „lanțul de iubire” s-a rupt, iar cele două au ajuns să nu își mai vorbească. Ce i-a făcut Ella Vișan Mariei Avram, după Insula Iubirii? Acum s-a aflat tot.

După terminarea filmărilor pentru Insula Iubirii, concurenții sezonului 9 au rămas apropiați. Mai mult, fanii au putut vedea cum o prietenie ce părea destul de sudată a luat naștere între Ella Vișan și Maria Avram. Cele două s-au apropiat după terminarea filmărilor și se postau adesea împreună.

Însă, în urmă cu ceva timp, postările comune ale celor două prietene s-au oprit, iar Maria Avram nu a invitat-o pe Ella la ziua sa de naștere. Ei bine, acum aceasta a explicat care a fost motivul și de ce nu mai vorbește deloc cu Ella.

Ce i-a făcut Ella Vișan Mariei Avram, după Insula Iubirii?

Recent, invitată în cadrul unui podcast, Maria Avram a dat cărțile pe față și a spus de ce prietenia dintre ea și Ella a luat sfârșit. Ei bine, se pare că deși Ella juca rolul prietenei, în realitate lucrurile ar fi stat diferit. Se pare că blondina nu avea prea multe cuvinte de laudă despre Maria Avram și soțul ei, ci chiar dimpotrivă.

„De la ziua mea au lipsit Ella și Francesca. Cu Francesca nu am păstrat legătura încă de când am ieșit de pe Insula, iar pe Ella nu am invitat-o. Pentru că s-a rupt lanțul de iubire. Nu mai împărțim aceleași valori morale și principii. Eu nu m-am certat niciodată în viața asta cu nimeni. Dar ideea este că atunci când eu văd că un om nu mai împarte aceleași valori cu mine, mă îndepărtez, plec. Nu a avut loc o discuție finală între noi. Eu consider că am fost alături de ea 100% din toate punctele de vedere, cu tot ce s-a întâmplat în online. Nu am luat nimic de bun din ce spuneau oamenii. Am fost sincer alături de ea. Însă, între timp, am aflat niște lucruri care m-au dezamăgit profund. Lucruri care nu au avut nicio treabă cu realitatea despre mine și Marius, despre casa noastră. Lucruri care m-au deranjat foarte tare. Bineînțeles că am vrut să discutăm și să vorbim față în față, dar nu a fost pregătită. Nu vreau să dezvălui, însă au fost lucruri destul de grave. Lucruri care nu au efectiv nicio treabă cu realitatea. Despre mine cum că fac anumite lucruri, care nu sunt deloc adevărate. Știe ea ce a zis. (…) I-am fost loială din toate punctele de vedere, gândindu-mă că și ea va fi la fel. Dar surpriză mare. (…) Poți să zici despre mine orice, dar să fie adevărat. Nu să inventezi lucruri care nu se leagă. Plus că Ella niciodată în față nu mi-a arătat că nu îmi este prietenă. Pentru mine a fost șocant să aflu că de fapt ea nu mă suporta pe mine. Astea au fost cuvintele ei. Ea le-a spus. Știe prea bine ce a spus, ce a făcut. Am văzut mesaje și așa mai departe”, a mărturisit Maria Avram, în cadrul podcast-ului Face to Face.

Deși nu a vrut să spună exact ce lucruri a spus Ella despre ea, Maria Avram le-a garantat tuturor că situația nu va rămâne așa. Își dorește o confruntare cu Ella după toate cele întâmplate și este dispusă să aștepte oricât până o va avea.

„O să avem și o discuție finală sigur, pentru că om cu om se întâlnește în viață. Poate să fie peste un an, poate să fie peste doi, peste trei, peste cinci. Tot ne vom întâlni. Îmi place să lămuresc lucrurile. Vreau să aflu de unde au pornit acele discuții, de ce nu mi-a zis că nu vrea să fie lângă mine. De ce a fost păstrată o aparență. Nu am înțeles niciodată de ce. Este prima oară în viața mea când am aceste întrebări”, a mai spus Maria Avram.

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