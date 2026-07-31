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Maria Avram și Cătălin Brînză au vorbit despre episodul din baie, de la Insula iubirii: ”Vreți să fiu diplomat sau sincer?”

De: Maria Roșca 31/07/2026 | 08:51
Maria Avram și Cătălin Brînză au vorbit despre episodul din baie, de la Insula iubirii: ”Vreți să fiu diplomat sau sincer?”
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Joi, 29 iulie, a avut loc premiera ediție cu numărul doi a emisiunii „Insula iubirii – Reuniuni”. Maria Avram și ispita Cătălin Brînză au ajuns față în față, iar cel din urmă a spus lucrurilor pe nume. S-au sărutat sau nu cei doi în emisiune?

La un an de la terminarea sezonului 9 Insula iubirii, Maria, Marius Avram și ispita Cătălin Brînză au ajuns față în față. În ediția de joi, 30 iulie, a emisiunii Insula iubirii – Reuniuni, Radu Vâlcan a deschis subiectul sărutului din baie dintre Maria și Cătălin.

Maria Avram și ispita Cătălin au recunoscut că s-au sărutat

Deși în timpul ceremoniei focului din Thailanda Maria Avram a negat momentul sărutului ascuns din baie, la „Reuniuni”, cei doi au dat cărțile pe față și au recunoscut public adevărul.

Înainte de a dezbate momentul intim dintre ei, Radu Vâlcan le-a difuzat celor trei o parte dintre cele mai controversate imagini cu apropierile dintre Maria și Cătălin: de la bilețelele de dragoste schimbate pe ascuns, până la dansurile lascive și momentele ferite de camerele de supraveghere din vilă.

Radu Vâlcan: Legat de sărutul din baie…

Maria Avram: Nici nu știu cum să mă raportez la acea parte. Probabil dacă nu eram așa cum eram atunci, în momentul respectiv, copleșită din mai multe puncte de vedere, cu siguranță lucrurile stăteau altfel. (…)

Nu știu dacă am vrut să ascund vreo secundă. (…) Mai degrabă nu eram complet lucidă, pentru că de regulă, eu dacă fac orice prostie, spun că am făcut lucrul respectiv. (…) A fost sărut acolo, da. Dacă nu era loc pentru a treia persoană sau dacă era totul perfect, cu siguranță Cătă nu-și avea locul acolo. Orice am făcut acolo am făcut pentru că am simțit. Atașamentul față de Cătălin a fost real, dar nu am uitat de Marius.

Radu Vâlcan: Spune-mi tu dacă a făcut Maria ceva greșit.

Marius Avram: Trebuia să își asume, să vorbească clar ce simte… nu să trimită bilețele de dragoste. Nu am nici un resentimente.

Cătălin Brînză: Vreau să clarific niște chestii. Nu am făcut nimic intenționat sau forțat. Tot ceea ce am făcut acolo a fost natural.

Marius: Intenția din partea ei nu a fost să te sărute

Maria Avram: Cătălin nu m-a forțat să mă sărut cu el. Nu există așa ceva. Eu eram sub influența alcoolului, iar lucrurile au venit de la sine. Dar Cătălin nu m-a luat cu forța să mă sărute.

Marius: La vremea respectivă amândoi au susținut că a fost un sărut forțat, iar acum spun că nu a fost nimic forțat. Sunt puțin bulversat. Mă deranjează, dar o să avem o discuție după.

Marius Avram: „Ea m-a făcut să cred că mesajele sunt pentru mine”

În ceea ce privește bilețelele de amor dintre Maria și Cătălin, fosta concurentă a evitat inițial să recunoască adevărul. Deși dovezile existau, ea a încercat să nege și chiar să minimalizeze importanța unui „simplu” mesaj în care îi spune ispitei Cătălin că își dorește să îl sărute.

Mai mult decât atât, până acum, ea a reușit să-i inducă lui Marius ideea că o  parte dintre mesajele secrete îi erau, de fapt, adresate lui. În urma acestei întâlniri, fostul concurent a fost pus în fața unui adevăr greu de „digerat”.

Maria Avram: Era destul de devreme, 9-10 zile, iar sentimentele mele nu erau intense față Cătălin. Nu pot să spun acum că a fost o chestie gândită, a fost o chestie „Stai puțin că ți-o fac eu ție, Marius”. Îmi cer scuze Cătălin, dar așa a fost gândită.

Radu Vâlcan: Tu o crezi, Cătălin?

Cătălin Brînză: Vreți să fiu diplomat sau sincer? Nu cred. Poate ai făcut-o în ideea de răzbunare, dar emoția pe care tu ai transmis-o a fost total diferită de ceea ce spui.

Radu Vâlcan: Deci mesajul nu a fost pentru Marius?

Maria Avram: Categoric nu. A fost o replică pentru Cătălin, dar cu intenția de a ajunge la Marius.

Marius: După ce ne-am împăcat și am avut această discuție despre mesaje, ea m-a făcut să înțeleg că o mare parte din mesaje au fost către mine. Nu știu dacă este adevărat sau nu.

Maria Avram: Așa au fost lucrurile la momentul respectiv.

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