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Cum alegi cel mai dulce pepene și fără prea mulți sâmburi. Trucul care îți arată că este perfect copt

De: Anca Lupescu 31/07/2026 | 08:20
Cum alegi cel mai dulce pepene și fără prea mulți sâmburi. Trucul care îți arată că este perfect copt
Trucul care te asigură că este perfect copt
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Nu există dezamăgire mai mare vara decât să cari un pepene verde până acasă și să descoperi că este fad, făinos și lipsit de gust. Aceste trucuri te asigură că alegi de fiecare dată cel mai dulce pepene. Iată cum îți dai seama că este perfect copt.

La ce să te uiți când alegi un pepene

  • Un pepene copt are coaja mată, ușor cerată, formă rotundă și capetele bine dezvoltate.
  • Pata galbenă și urmele asemănătoare unei pânze de păianjen arată că fructul s-a copt complet pe câmp și a acumulat mai mult zahăr.
  • Pepenii mai grei raportat la dimensiunea lor sunt, de regulă, mai zemoși.
  • O codiță uscată și zbârcită indică faptul că pepenele a fost cules la maturitate.
  • Lovirea ușoară a pepenelui poate indica dacă pulpa este afectată. Un sunet clar și o vibrație puternică sunt semne bune, în timp ce un sunet înfundat poate indica lovituri sau deteriorări interne.

Pepene din supermarket sau din piață?

Poți găsi pepeni gustoși în supermarket pe tot parcursul anului, însă șansele sunt mai mici. Cei mai mulți provin din soiuri hibride create pentru producția la scară mare și sunt recoltați înainte ca toate fructele să fie complet coapte.

Diferența de gust este semnificativă. Un pepene cules la maturitate maximă este mult mai dulce, mai crocant și mai zemos.

La piețele locale ai șanse mai mari să găsești pepeni cultivați pentru gust, nu pentru rezistența la transport. În plus, există o varietate mai mare de forme, dimensiuni și culori.

Chiar și în supermarket poți găsi un pepene foarte bun, dacă știi la ce să fii atent.

Cum să alegi un pepene dulce

Alege un pepene cu coajă mată

Un pepene copt nu trebuie să aibă coaja lucioasă.

Specialiștii recomandă să alegi fructele cu aspect mat, ușor cerat. Dacă un pepene strălucește puternic, cel mai probabil nu este suficient de copt.

Verifică forma și capetele

Pepenele trebuie să fie bine rotunjit, fără deformări. Capetele trebuie să fie complet dezvoltate. Dacă unul dintre ele pare îngust sau turtit, este posibil ca polenizarea să nu fi fost completă, iar pulpa să fie de calitate mai slabă.

Ascultă sunetul când îl lovești ușor

Lovirea pepenelui nu îți spune cât este de dulce, dar poate indica dacă a fost lovit sau deteriorat. Un pepene sănătos produce o vibrație clară și elastică, asemănătoare cu cea a unei mingi de baschet.

Dacă sunetul este înfundat și vibrația se pierde rapid, este posibil ca pulpa să fie afectată.

Totuși, chiar și experții recunosc că acest test nu este ușor de interpretat.

Uită-te la pata galbenă

Pata deschisă la culoare de pe coajă este locul unde pepenele a stat pe pământ. Dacă aceasta este galben-aurie sau crem intens, este un semn că fructul a avut timp să se coacă natural.

Dacă pata este aproape albă, pepenele ar fi putut fi recoltat prea devreme. Urmele maronii asemănătoare unei pânze de păianjen din jurul petei sunt considerate un indiciu foarte bun al unui conținut ridicat de zahăr.

Verifică codița

Dacă pepenele mai are codiță, aceasta trebuie să fie uscată și zbârcită. O codiță verde poate indica faptul că fructul a fost rupt din vrej înainte să ajungă la maturitate.

Observă dungile

La soiurile dungate, liniile trebuie să fie bine conturate și contrastante. Dacă dungile verzi conțin foarte multe nuanțe gălbui, pepenele poate fi deja prea copt.

Simte nervurile cojii

Pe coaja pepenelui există nervuri fine care se întind pe lungime. Dacă acestea sunt bine evidențiate și ușor reliefate, este încă un semn că fructul s-a copt corespunzător.

Alege pepenele mai greu

Specialiștii spun că pepenele care pare mai greu decât ceilalți de aceeași dimensiune este, în general, mai zemos. Cel mai simplu este să ridici doi sau trei pepeni asemănători și să îi compari.

Dacă este deja tăiat, caută cristale de zahăr

La pepenii vânduți feliați, mici cristale lucioase în jurul semințelor sunt un semn că fructul este foarte dulce.

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