Fructul pe care îl consumăm frecvent vara îngrașă mai mult decât zahărul, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”E jale!”

Sezonul cald a venit, iar tarabele din piețe sunt pline de fructe apetisante. Însă, deși mulți consideră că fructele nu sunt neapărat un dușman al siluetei, Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă. Unul dintre fructele iubite de români ne îngrașă mai rău decât o face zahărul. Acest fruct este delicios și se potrivește perfect în zilele toride de vară, însă nu trebuie consumat în cantități mari.

Mulți sunt cei care cred că atunci când vine vorba de fructe nu există limite sau efecte negative, mai ales pentru siluetă. Unii se lasă păcăliți, iar pe timp de vară consumă în principal fructe, gândindu-se că astfel vor reuși să dea jos și câteva kilograme. Însă, nu este adevărat.

Unul dintre cele mai populare fructe pe timp de vară este pepenele roșu. Delicios și răcoritor, acesta este văzut de mulți ca fiind inofensiv pentru siluetă. Însă, Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă și spune că acesta nu trebuie consumat în cantități mari, căci ne îngrașă la fel cum o face și zahărul.

„E jale cu fructele. Dintr-un cubuleț de pepene nu ne îngrășăm, dar din jumătate de pepene, mâncat o dată, ne îngrășăm. Fructoza are tot patru calorii pe gram. Dacă depășim 10 grame de fructoză într-o zi, ficatul nu are ce să facă cu ea și o transformă în grăsime”, avertizează Mihaela Bilic.

„Avem un prieten pentru siluetă”

Ei bine, deși în cazul pepenelui roșu trebuie să fim atenți la cantitățile pe care le consumăm, atunci când vine vorba despre pepenele galben situația este diferită. În cazul pepenelui roșu, un aspect înșelător îl reprezintă zahărul natural, cunoscut și sub denumirea de fructoză. Deși nu influențează glicemia la fel cum o face glucoza, fructoza poate contribui la creșterea în greutate.

Mihaela Bilic recomandă fructele cu un conținut ridicat de fibre, care încetinesc absorbția zaharurilor. Iar printre campionii la acest capitol se numără pepenele galben.

„Fructele sunt un miracol: au apă, au fibre, iar acele fibre – pectinele – funcționează ca un burete care ține fructoza în loc. Avem un prieten în pepenele galben pentru siluetă”, a mai spus Mihaela Bilic.

