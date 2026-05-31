Ai acasă o monedă de 1 euro?! Dacă are acest detaliu, pe ea, poate valora până la 500 de euro

Colecționarii de monede din România trebuie să fie atenți la detaliile de pe bani. Nu toate monedele euro primite la rest au aceeași valoare, însă unele dintre ele pot valora o avere.

Monedele de 1 euro nu valorează prea mult. Cu toate acestea, cele din Monaco sunt la mare căutare. Principalul motiv este că unele dintre ele pot valora până la 500 de euro iar dacă sunt colecționate, suma finală poate ajunge la mii de lei. Oamenii care au o astfel de monedă trebuie să fie atenți la detaliile de pe unitatea monetară și asta pentru că anumite erori de batere pot transforma un simplu ban într-o avere. Pe de altă parte, specialiștii trag un semnal de alarmă cu privire la țepele care se pot da pe internet.

Moneda de 1 euro care poate valora 500 de euro

Nu toate monedele care sunt uitate prin sertare sunt valoroase. Totuși, colecționarii din întreaga Europă aspiră la moneda de 1 euro din Monaco, anul 2007, pe care apare portretul prințului Albert al II-lea. Aceasta a fost identificată ca fiind valoroasă în urma unei analize atente, care arată că lipsește „cornul abundenței” (marca monetăriei). Cornul trebuia să fie amplasat chiar sub portretul prințului.

Cu toate acestea, astfel de monede sunt destul de rare în circulație. Până în prezent au fost emise doar 2.291 de exemplare, așadar cei care au norocul să o găsească în portofel sau uitat într-un sertar trebuie să știe că pot avea un câștig de până la 500 de euro. Pe de altă parte, există și alte detalii la care oamenii trebuie să fie atenți. Unele erori pot costa o avere. Printre cele mai dese anomalii se numără:

-Design greșit pe monedă: de exemplu, dacă modelul destinat unei monede de 2 euro a fost imprimat pe o monedă de 1 euro, valoarea acesteia poate ajunge până la 650 de euro;

-Revers montat invers: dacă observați că partea din spate a monedei este orientată greșit, adică are susul în jos, piesa respectivă poate valora până la 200 de euro;

-Efectul de „ou prăjit”: această eroare apare la monedele de 1 și 2 euro atunci când nucleul interior este oval în loc să fie perfect rotund. O astfel de monedă poate fi vândută pentru aproximativ 100 de euro.

Țepe uriașe pe internet

Un alt aspect important de care oamenii trebuie să țină cont sunt țepele de pe internet. Specialiștii recomandă o atenție sporită la anunțurile care sunt postate pe diverse platforme. Cu atât mai mult la prețurile nerealiste, urmele de uzură sau variațiile de fabricație care nu sunt erori valoroase.

