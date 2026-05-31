Intervenția estetică la care Gina Pistol a apelat după ce a născut. Abia acum a recunoscut: ”Nu mai am 20 de ani”

În urmă cu cinci ani, Gina Pistol a devenit mămică pentru prima oară, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical. Recent, vedeta a vorbit despre provocările pe care le-a întâmpinat după naștere, iar printre altele a mărturisit că a apelat și la o intervenție chirurgicală. Se pare că vedeta nu s-a recuperat așa cum spera, așa că a fost nevoie să intervină. Despre ce intervenție este vorba?

În luna martie a anului 2021, Smiley și Gina Pistol deveneau părinți pentru prima oară. Atunci a apărut pe lume micuța Josephine, care le-a adus multă bucurie. Însă, pentru prezentatoarea de la MasterChef rolul de mămică a venit și cu multe schimbări, dar și cu multă presiune. Primii ani de maternitate nu au fost deloc ușori pentru ea.

„A fost foarte greu şi eu, când am spus asta pe Internet, anumite femei m-au pus la zid şi au dat cu pietre în mine. Asta nu anulează iubirea pe care i-o port copilului meu, dar eu spun pur şi simplu ce a însemnat pentru mine. Mă uitam la alte femei care arătau doar partea frumoasă şi mă frustra. Mă gândeam: Băi, ce fac eu greșit? De ce nu arăt aşa? De ce nu mă simt aşa?”, a mărturisit Gina Pistol, în cadrul podcast-ului realizat de Sore Mihalache.

Intervenția la care Gina Pistol a apelat după naștere

De asemenea, Gina Pistol a mai dezvăluit că pentru ea nici recuperarea după naștere nu a fost una ușoară. De când a devenit mămică, silueta Ginei Pistol a fost într-o continuă schimbare. După naștere, aceasta a trecut printr-o transformare, pierzând mai multe kilograme. Însă, rezultatul nu a fost perfect.

Mai exact, Gina Pistol a mărturisit că deși și-a recăpătat silueta relativ repede a rămas cu un surplus de piele pe care nu l-a putut elimina prin sport sau dietă. Așa că vedeta nu a mai stat pe gânduri și a apelat la ajutorul specialistului.

„Stau femeile acasă, alăptează și se uită pe Instagram la o altă femeie care a născut de câteva luni şi are abdomen. Nu trebuie să fim toate la fel! Eu n-am avut norocul să fiu aia cu abdomenul plat după șase luni. Nu, frate, am rămas cu o burtă şi un surplus de piele! Slăbisem, băgam sală, aveam six-packs, dar n-aveam ce să mai fac cu pielea aia, că nu mai am 20 de ani. Pierdusem din elasticitate și a trebuit să mă duc să mă operez, să-mi tai surplusul ăla”, a mai spus Gina Pistol.

