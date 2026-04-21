Smiley și Gina Pistol au plecat din casa din Cernica și stau acum cu chirie. Cum arată apartamentul lor

Gina Pistol și Smiley traversează o perioadă de tranziție, alegând să locuiască temporar într-un apartament închiriat din București, după ce au părăsit casa din Cernica. Deși mutarea este una provizorie, locuința actuală este spațioasă și ideală pentru toate ncesitățile unei familii.

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din țară. Ei au locuit o perioadă într-o casă deosebită în Cernica, însă au ales să renunțe la ea proprietate și s-au mutat într-un apartament din București.

Cum arată apartamentul în care locuiesc

Noua locuință este spațioasă și bine organizată, suficient de generoasă pentru a-i găzdui pe cei doi, pe fiica lor, Josephine, și pe animalul de companie. Pe rețelele de socializare au publicat mai multe imagini din noul apartament. Încă de la intrare, se observă un hol amplu, unde se regăsesc câteva tablouri care decorează pereții într-un mod deosebit.

Zona de zi este punctul central al locuinței. Livingul impresionează prin luminozitate, datorită ferestrelor mari și a paletei cromatice alese. Pereții în nuanțe de bej creează o atmosferă caldă și aerisită, amplificând senzația de spațiu. Un perete este ocupat de o bibliotecă modernă, care adaugă personalitate încăperii, în timp ce într-un colț a fost amenajat un loc de joacă dedicat fiicei lor, semn că spațiul este adaptat nevoilor întregii familii.

Din locuința lor nu lipsește nici un dressing de dimensiuni mici în care să-și depoziteze hainele atât Gina Pistol, cât și micuța Josephine care va deveni o adevărată „fashionistă”.

Chiar dacă nu este locuința lor definitivă, apartamentul oferă toate condițiile necesare unui trai confortabil și echilibrat. În paralel, cei doi lucrează la proiectele lor de viitor. Au achiziționat deja două terenuri: unul situat într-o zonă de munte, unde construcția unei case este în desfășurare, și un altul în București, destinat unei viitoare locuințe permanente.

