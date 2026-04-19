Cum arată casa lui Mihai Bobonete. Juratul Românii au talent a ales un design minimalist

Mihai Bobonete și soția sa, Cătălina, sunt căsătoriți din anul 2003 și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au împreună doi copii și locuiesc într-o casă spectaculoasă. Acesta nu a făcut un tur al locuinței, însă numeroasele imagini pe care le-a publicat de-a lungul timpului scot la suprafață stilul minimalist și elegant pe care l-au ales.

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai apreciați actori și comedianți din România. Pe lângă cariera sa de succes și viața sa personală este impresionantă. Acesta este însurat cu Cătălina încă din anul 2003 și se înțeleg de minune. Și-au format o familie frumoasă, iar din iubirea lor au rezultat doi copii, Maria și Octavian. El este foarte activ pe rețelele de socializare și chiar dacă nu a făcut un tur al casei sale, i-a invitat pe urmăritorii săi în mod indirect, să intre în propria sa locuință. Stand-uperul a postat mai multe imagini din interiorul imobilului, prezentând astfel amenajarea locului.

Cum arată casa lui Mihai Bobonete

Actorul este foarte activ în mediul online. Acesta postează în diverse ipostaze, din diferite locuri, iar în acest mod a ieșit la suprafață decorul casei în care locuiește. Din imagini se poate observa un living spațios, dar decorat cu elemente simple precum o canapea mare, gri, suficient de încăpătoare pentru întreaga familie, și un televizor mare.

De asemenea, pe un perete se află o bibliotecă plină de cărți, fotografii și amintiri. Toate aceste detalii evidențiează stilul simplist pe care l-a ales comediantul. Bucătăria a apărut și ea în postări de-a lungul timpului. Ea este mobilată complet, iar blatul este din marmură. Acest aspect adaugă un aer elegant și modern locuinței.

Ce spune Mihai Bobonete despre relația cu soția sa

Cei doi au demonstrat în toți acești ani cât de mult se iubesc și cât de mult se susțin reciproc. Într-un interviu mai vechi, el a povestit că sunt nedespărțiți.

Eu și Cătălina facem totul împreună și am avut și noi momente mai grele, ca orice cuplu, dar le-am trecut cu bine și trăim acum cea mai frumoasă perioadă a vieții noastre. Ne știm de 30 de ani și avem amândoi peste 40 de ani împliniți fix… Altfel se vede viața și altfel ne iubim, ne-o spunem și ne-o arătăm acum, a spus el.

Totodată, a mai explicat că soția lui vorbește mereu frumos despre el.

Cătălina vorbește tot timpul foarte frumos cu mine și e blândă, înțelegătoare și mă face să mă simt bărbat, iar eu încerc să mă comport în consecință și să-i arăt dragoste, bunătate și înțelegere în fiecare zi. Cred că aș mai putea lejer să trăiesc fericit alături de soția mea încă pe atât și chiar mai mult, a mai adăugat Mihai Bobonete.

VEZI ȘI: Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. Jurata de la Românii au talent s-a mutat în Târgoviște, la sat

Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ce am de făcut, am costumul pregătit!”