Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. Jurata de la Românii au talent s-a mutat în Târgoviște, la sat

Carmen Tănase a ales în urmă cu câțiva ani să își schimbe complet stilul de viață, părăsind agitația Capitalei pentru liniștea unei zone rurale aflate în apropiere de Târgoviște. Decizia a marcat o ruptură semnificativă față de ritmul alert și mediul urban în care trăise mare parte din viață, fiind una dintre cele mai importante schimbări personale din ultimii ani.

Mutarea a avut loc în 2021, moment în care actrița a renunțat la proprietățile deținute în București și a investit într-o casă spațioasă situată într-un sat din apropierea orașului Târgoviște. Noua locuință este amplasată într-o zonă naturală, la o distanță relativ mică de Capitală, ceea ce îi permite accesul facil către oraș, dar în același timp îi oferă liniștea specifică mediului rural.

Cum arată casa în care locuiește Carmen Tănase

Procesul de găsire a casei potrivite nu a fost unul simplu. Timp de aproximativ șase luni, actrița a analizat numeroase proprietăți din mai multe județe din jurul Bucureștiului. Căutările au inclus zeci de locuințe din sate diferite, fiecare cu particularitățile sale, însă niciuna nu a corespuns inițial așteptărilor sale. În cele din urmă, alegerea finală a venit după o perioadă de incertitudine și numeroase vizionări, fiind rezultatul unei combinații între poziționare, peisaj și potențialul locuinței.

Casa în care locuiește acum este una generoasă, construită pe două niveluri, cu mai multe dormitoare și băi, adaptată pentru un trai confortabil. Proprietatea include și o curte largă, amenajată astfel încât să ofere spațiu pentru relaxare și activități în aer liber. În exterior, se regăsește o terasă care completează atmosfera liniștită a locului, fiind un punct central pentru petrecerea timpului liber.

„M-am mutat la țară la inițiativa lui Tudor pe care, în principiu îl ascult, pentru că el este un înțelept așa. Nu mi-a fost ușor. Nu m-aș fi văzut niciodată la țară. Eu eram omul aglomerației până acum. Dacă se putea să îmi iau un apartament în Centrul Vechi, acolo unde e muzică. Pe mine nu mă deranjează bubuielile, muzica tare. Cu evenimentele astea lucrurile astea s-au schimbat total. Nu mai e nimic din ce era înainte. El mi-a zis că de fugit nu mai avem unde să fugim, pentru că peste tot este cam la fel. Singura soluție ar fi să ne apropiem mai mult de traiul acela mai simplu, mai firesc, mai normal și să fim un pic mai departe de haosul marilor orașe mai ales. Hai să ne mutăm la țară. Eu nu am zis nu. Altă dată aș fi zis să mă lase cu țara lui”, a povestit Carmen Tănase cu ceva timp în urmă.

