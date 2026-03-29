Acasă » Știri » „Microshifting”, noul mod de lucru care schimbă programul clasic 9–17

De: Diana Cernea 29/03/2026 | 08:50
Microshiftingul este binevenit, sursa-pexels.com

Tot mai mulți angajați renunță la programul fix de lucru și adoptă un stil flexibil numit „microshifting”. În locul orelor clasice petrecute continuu la birou, munca este împărțită în sesiuni scurte și concentrate, alternate cu pauze dedicate vieții personale. Fenomenul câștigă teren, dar vine la pachet atât cu beneficii, cât și cu riscuri.

Ce este „microshifting” și de ce devine popular

Microshifting înseamnă organizarea zilei de muncă în intervale scurte de productivitate, separate de pauze mai lungi sau activități personale.

În loc să lucreze de la 9 la 17 fără întrerupere, un angajat poate lucra o oră dimineața, face o pauză pentru treburi personale, revine pentru câteva ore de concentrare, apoi continuă mai târziu în cursul zilei.

Acest model a devenit tot mai popular după pandemia de COVID-19, când munca remote și hibridă au schimbat relația oamenilor cu programul de lucru.

Cum arată o zi de lucru în acest stil

Pentru unii angajați, ziua începe devreme, înainte ca restul familiei să se trezească, cu o primă sesiune de lucru concentrat.

După aceea urmează activități personale, precum dusul copiilor la școală sau cumpărături, urmate de o nouă perioadă de muncă.

Acest ritm se repetă pe parcursul zilei, iar munca se încheie uneori seara târziu. Accentul nu mai este pus pe numărul de ore lucrate, ci pe rezultatele obținute.

De ce spun experții că funcționează

Susținătorii acestui stil de lucru spun că pauzele regulate ajută creierul să se refacă și să fie mai creativ.

Momentele în care nu ești în fața ecranului pot deveni, paradoxal, cele mai productive, deoarece ideile apar mai ușor atunci când mintea nu este forțată.

În plus, flexibilitatea oferă angajaților mai mult control asupra vieții personale, ceea ce poate duce la un echilibru mai bun între muncă și viață.

Beneficii: mai multă libertate și productivitate

Microshifting permite oamenilor să își adapteze programul în funcție de nevoi.

Unii folosesc pauzele pentru familie, alții pentru sport sau odihnă. Pentru persoanele cu probleme de sănătate sau responsabilități familiale, acest sistem poate face diferența între a putea lucra sau nu.

De asemenea, angajatorii care oferă autonomie observă, în multe cazuri, angajați mai motivați și mai eficienți.

Riscuri: când munca nu se mai termină

Pe de altă parte, acest stil de lucru poate avea și efecte negative.

Fără un program clar, unii angajați ajung să simtă că sunt mereu „la muncă”. Ziua nu mai are o delimitare clară între timpul profesional și cel personal.

În plus, lucrul fragmentat poate afecta colaborarea în echipă. Dacă fiecare lucrează în alt ritm, comunicarea devine mai dificilă.

Provocări pentru angajatori

Pentru companii, microshifting reprezintă o schimbare majoră de mentalitate.

Accentul se mută de la prezență la performanță. Întrebarea esențială devine dacă angajații pot livra rezultate constante, chiar și în condiții de program flexibil.

În unele cazuri, lipsa unor limite clare poate duce la tensiuni în echipă, mai ales dacă unii membri par mai puțin disponibili decât alții.

Viitorul muncii: flexibilitate sau haos?

Microshifting reflectă o tendință mai amplă: dorința angajaților de a avea control asupra timpului lor.

Pentru unii, este soluția ideală pentru echilibru și productivitate. Pentru alții, poate deveni o sursă de stres și dezorganizare.

Cert este că modelul clasic de lucru începe să fie tot mai contestat, iar viitorul pare să aparțină unor forme mai flexibile, dar și mai greu de gestionat.

Microshifting este un semn al schimbării profunde în modul în care oamenii privesc munca. Între libertate și disciplină, acest stil de lucru promite mai mult control asupra vieții, dar cere și responsabilitate crescută.

Rămâne de văzut dacă va deveni noul standard sau doar o etapă de tranziție în evoluția muncii moderne.

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | „Nici n-ai idee ce ți-aș face”
BANCUL ZILEI | „Nici n-ai idee ce ți-aș face”
TEST IQ | Găsiți pixul ascuns în această fotografie!
TEST IQ | Găsiți pixul ascuns în această fotografie!
Ileana Badiu, pe patul de spital! La ce intervenție a fost supusă vedeta TV: ”Recuperarea e dificilă”
Ileana Badiu, pe patul de spital! La ce intervenție a fost supusă vedeta TV: ”Recuperarea e dificilă”
Ce este Last Name și First Name în engleză. Care este numele și care este prenumele. Cum le deosebești
Ce este Last Name și First Name în engleză. Care este numele și care este prenumele. Cum le deosebești
Cât cere Valentin Sanfira pentru a cânta la o nuntă, în 2026. Cum i-a scăzut tariful, după divorțul ...
Cât cere Valentin Sanfira pentru a cânta la o nuntă, în 2026. Cum i-a scăzut tariful, după divorțul de Codruța Filip
Am întrebat Inteligența Artificială: Cine va câștiga Survivor 2026? Ce nume ne-a dat și de ce
Am întrebat Inteligența Artificială: Cine va câștiga Survivor 2026? Ce nume ne-a dat și de ce
Vezi toate știrile