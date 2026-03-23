Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026

De: Elisa Tîrgovățu 23/03/2026 | 12:05
În domeniul publicității din România, veniturile profesioniștilor variază semnificativ în funcție de experiență, poziție și dimensiunea agenției sau a companiei pentru care lucrează. Specialiștii aflați la început de drum tind să încaseze sume mai modeste. Însă, pe măsură ce avansează în carieră și preiau roluri cu responsabilități mai mari, câștigurile cresc considerabil.

Factorii care influențează veniturile includ și tipul proiectelor gestionate, nivelul de expertiză în digital sau strategie și impactul asupra campaniilor desfășurate. În marile orașe, precum București sau Cluj-Napoca, remunerarea tinde să fie mai ridicată comparativ cu orașele mai mici, reflectând și cererea mai mare de profesioniști în publicitate.

Ce salariu are un copywriter

Un manager de cont de publicitate câștigă în medie 7.150 de lei net pe lună, nivel apropiat de cât primește un art director, care încasează 7.000 de lei în același interval, potrivit Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs.

Concomitent, un salariat angajat pe funcția de media planner are în mână 5.500 de lei. Un copywriter e plătit cu 5.700 de lei, mai arată datele.

„Salariile în publicitate diferă în funcție de experiență, rol și agenție. La început de carieră, pozițiile de junior au salarii apropiate de minimul pe economie. Pe măsură ce experiența crește, nivelul veniturilor crește și el, mai ales în agențiile care gestionează bugete mari de marketing sau portofolii importante de clienți”, susține Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Totodată, inteligența artificială joacă un rol tot mai important în industrie. Pe lângă generarea de conținut, inteligența artificială se ocupă și de analizarea performanței companiilor, dar și de automatizarea unor procese de lucru.

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 16.000 de locuri de muncă în România. De cealaltă parte, pe iajob.ro sunt deschise peste 8.000 de poziții. Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile până în acest moment.

CITEȘTE ȘI: Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni. Domeniul care aduce bani frumoși

Ce salariu are o casieriță STB. O angajată a dezvăluit cât primește lunar

