Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni. Domeniul care aduce bani frumoși

Cererea pentru culegători de sparanghel este tot mai mare în Germania și Polonia, unde fermierii se confruntă cu un deficit accentuat de forță de muncă. Deși salariile pentru această activitate sezonieră pot depăși 4.000 de euro lunar, găsirea lucrătorilor disponibili rămâne o provocare.

Criza de personal este alimentată în principal de războiul din Ucraina, țară din care proveneau cei mai mulți muncitori sezonieri. Mulți bărbați sunt acum mobilizați pe front, iar alții au ales să se stabilească în state din Europa de Vest. În fiecare an, situația devine mai dificilă pentru agricultori.

Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni

Fermierii germani încep recrutările încă din decembrie și promit câștiguri de aproximativ 9.200 de euro pentru trei luni de lucru. Totuși, puțini sunt dispuși să accepte munca solicitantă, chiar dacă remunerația este considerabilă. Chiar și agricultorii din Olanda întâmpină dificultăți similare, în ciuda ofertelor salariale atractive.

Pentru a reduce presiunea, unii producători renunță la sparanghelul alb, care necesită mai mult efort la recoltare, și trec la cel verde, mai ușor de cules. De asemenea, există și fermieri care iau în calcul închiderea plantațiilor din cauza lipsei de personal.

În Germania, sparanghelul are o valoare culturală importantă, fiind considerat o delicatesă și un simbol național. Deși suprafețele cultivate s-au redus, țara rămâne cel mai mare producător european, cu aproape 19.800 de hectare. Totodată, oportunități de angajare în acest sector există și în Olanda sau Elveția.

Domeniul care aduce bani frumoși

În Polonia, veniturile muncitorilor depind de cantitatea recoltată, iar câștigurile lunare variază între 1.200 și 1.600 de euro, cu cazare inclusă. În Germania, cazarea este oferită contra cost, însă cei mai performanți lucrători pot ajunge la 16–22 euro net pe oră, adică până la 4.700 de euro lunar, din care se scade chiria.

Interesul românilor pentru munca sezonieră în străinătate a scăzut semnificativ față de anii trecuți. Contextul internațional incert și schimbările de pe piața muncii îi determină pe mulți să rămână în țară. De la începutul anului, doar 28.000 de aplicări pentru joburi externe au fost înregistrate, reprezentând aproximativ 1% din total, potrivit unui sondaj recent.

Doar 6,3% dintre respondenți afirmă că au un plan concret de a lucra în străinătate, în timp ce 21,2% iau în calcul această variantă doar dacă nu găsesc un loc de muncă potrivit în România. Majoritatea, 60,1%, nu intenționează să plece, iar 12,5% ar accepta o colaborare cu un angajator străin doar în regim remote.

Domeniile preferate de românii care caută oportunități în afara țării sunt transportul, logistica, turismul și retailul. Sectorul asigurărilor câștigă teren în acest an, depășind industrii tradițional mai căutate, precum serviciile, construcțiile, industria alimentară sau agricultura.

