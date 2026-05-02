Fiul stomatologului din Capitală care și-a luat viața pe 1 mai a lăsat bilet de adio. Avea doar 27 de ani

Un tragic eveniment a avut loc vineri, 1 mai. Fiul unui medic stomatolog și-a pus capăt zilelor, chiar în cabinetul în care activa tatăl său. Bărbatul de 27 de ani trecea prin momente grele și a avut un episod depresiv sever. Tatăl acestuia a încercat să îi salveze viața, însă nu a mai putut face nimic pentru el.

Caz tulburător în Capitală. Un bărbat de doar 27 de ani, fiul unui cunoscut medic stomatolog, s-a stins din viață, după ce a dat foc cabinetului în care tatăl său își desfășura activitatea. Flăcările au cuprins rapid clinica, iar tatăl său ar fi încercat să îl salveze, dar s-a ales cu arsuri pe mâini și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Tânărul ar fi suferit de depresie și ar fi lăsat un mesaj de adio pentru apropiați.

Fiul stomatologului din București a lăsat un bilet de adio

O familie de medici stomatologi este acum în doliu. Fiul lor a decis să se sinucidă, chiar în cabinetul tatălui său. Tragedia s-a petrecut în dimineața zilei de 1 mai, atunci când băiatul a intrat pe ascuns. Acesta a dat foc clinicii din nordul Capitalei, iar tatăl a ajuns numaidecât la locație și a intrat cu speranța că își va putea salva copilul, însă flăcările erau deja mult prea puternice. Bărbatul s-a ales cu arsuri la nivelul mâinilor și a fost transportat la spital.

Tânărul care și-a luat viața locuia împreună cu tatăl său, chiar deasupra cabinetului. Acesta suferea de depresie și s-ar fi gândit toată noaptea la gestul necugetat. În plus, a lăsat un bilet de adio, în care transmitea mesaje doar celor dragi, fără să explice motivul pentru care a ales să recurgă la faptă. Martorii spun că totul a avut loc chiar în jurul orei șase dimineața și l-au văzut pe tatăl băiatului cum striga de durere prin geam.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, pentru a afla ce l-a făcut pe băiat să își încheie atât de tragic viața. Aceștia au multe piste, însă indiciile sunt puține. Gabriel Diaconu, psihiatru, explică ce se întâmplă atunci când cineva suferă de depresie.

În tot ceea ce înseamnă dinamica pasajului la act, există o fază de acumulare şi apoi o fază rapidă de autodegradare, un fel de vârtej suicidar în care persoana recurge la metodă uneori de la o săptămână la alta, a spus expertul.

