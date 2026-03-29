Băutura pe care Iulia Vântur o consumă în fiecare dimineață pe stomacul gol. Așa își menține silueta!

Iulia Vântur, una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc, care și-a extins cariera și în India, le dezvăluie admiratorilor obiceiurile sale de dimineață, concepute pentru a o menține în formă și pentru a susține un stil de viață echilibrat și sănătos.

Vedeta își începe fiecare dimineață cu un ritual pe care îl consideră indispensabil pentru starea ei de bine. Consumă, imediat după trezire, un pahar cu apă caldă și oțet, pe stomacul gol. Ea susține că acest obicei contribuie la stimularea digestiei și la activarea metabolismului încă din primele ore ale zilei.

„În fiecare dimineață beau un pahar de apă caldă cu oțet, pe stomacul gol”, a declarat blondina în cadrul unui interviu.

După acest ritual de dimineață, Iulia Vântur nu renunță la o ceașcă de cafea, pe care o savurează cu plăcere înainte de a-și începe antrenamentele sau activitățile zilnice.

