Totul despre Dieta Rina. Ce trebuie să mănânci și cât poți slăbi cu ea în 90 de zile

Dacă ești adeptul dietelor, cu siguranță ai auzit de Dieta Rina. Este un regim de 90 de zile în care mănânci câte o grupă de alimente în fiecare zi, timp de 4 zile, apoi le rotești. O dată pe lună, dieta Rina sfătuiește să ai o zi de post cu apă. Iată principiile și schemele acestei diete și câte kilograme poți pierde în cele 90 de ani.

Dieta Rina – ce este

Orice dietă sau regim se bazează pe un deficit caloric. În timp ce unele diete sunt mai permisive, altele sunt mai restrictive, ceea ce înseamnă că șansele să pui kilogramele pierdute înapoi după terminarea dietei sunt mai mari.

Cu cât o dietă se potrivește mai bine stilului în care mănânci, cu atât sunt mai multe șanse să o poți ține pe termen mediu și lung.

De fapt, nu e niciun secret în afara deficitului caloric. Dieta Rina durează 90 de zile și se bazează pe un deficit caloric mare, în timp ce nu combină grupele alimentare, ci le rotește pe zile.

În esență, corpul trebuie să ardă mai multe calorii decât consumă pentru a produce pierdere în greutate. Deși exercițiile fizice sunt întotdeauna recomandate, este important de reținut că doar exercițiile nu sunt, în general, suficiente pentru a ajunge la un deficit de aproximativ 500 de calorii. Majoritatea dintre oamenilor vor obține cele mai bune rezultate în slăbire prin modificări ale dietei.

Iată ce principii are dieta Rina și cum se ține corect, astfel încât să vezi rezultate încă din primele săptămâni. Reține că numărul de kilograme slăbite depinde de la un organism la altul, dar și de la greutatea de la care pornești. Dacă ai de slăbit mai puține kilograme, le vei da jos mai greu decât cineva care are de slăbit mai mult.

Dieta Rina – scheme pe zile. Alimente permise

În dieta Rina există patru zile care se repetă timp de 90 de zile. Prima zi este dedicată proteinelor și alimentele permise includ carne, pește, ouă și lactate.

A doua zi este de amidon și permite consumul de leguminoase și legume bogate în amidon. A treia zi este dedicată carbohidraților și sunt permise cereale, fructe, miere și sucuri naturale.

Alimente interzise includ zahărul, grăsimile, alcoolul și produsele de patiserie. Ar fi bine să le eviți pe parcursului celor 90 de zile.

În dieta Rina nu se combină anumite alimente. Nu poți combina proteinele cu carbohidrații sau grăsimile. În schimb, poți să combini legumele cu orice tip de alimente.

În această dietă este esențial consumul a doi litri de apă pe zi minim.

Alimente permise în funcție de zile:

Ziua 1 – Proteine

Carne – de pasare, de porc, vita, carne de vanat, iepure

Fructe de mare

Peste

Proteine de origine vegetala

Oua.

Evită carnea grasă sau cărnurile procesate precum mezeluri, cârnați, rulade, etc.

Intre mesele de proteina se recomanda o pauza de cel putin 4 ore intre pranz si cina.

Ziua 2 – Amidon

Cartofi

Fasole

Linte

Mazare

Naut

Orez

Soia (boabe).

Folosirea de grăsimi este limitată la o linguriță pe zi.

Intre mesele de carbohidrati se recomanda o pauza de minim 3 ore.

Ziua 3 – Carbohidrati

Clatite

Hrisca

Macaroane

Paste

Pizza

Porumb

Produse de patiserie.

Ai grijă să alegi variante făcute în casă și nu dulciuri sau produse procesate. Folosește ingrediente pentru a îți face pizza de casă, o porție de paste cu sos de legume sau produse de patiserie.

Ziua 4 – Vitamine

Fructe

Fructe uscate (NU confiate)

Nuci

Seminte.

In zilele de vitamine, mesele pot avea loc din 2 in 2 ore.

Se recomandă trei mese pe zi, iar în prima parte a zilei sunt permise fructe sau legume la interval de două ore. Sucurile din fructe sau legume se pun ca o masă.

Fă-ți supe cremă de legume sau deserturi precum măr copt cu stafide ori banane cu curmale.

Micul dejun este format din fructe proaspete, legume proaspete, oleaginoase, semințe, consumate separat sau împreună.

Între ora 20:00 și 4:00 dimineața nu se consumă niciun aliment. Este recomandată mișcarea măcar 30 de minute pe zi.

Ziua de apă

Dieta Rina include o zi opțională a apei, programată în ziua 29. Această zi de detoxifiere intensifică efectele de curățare ale programului.

Beneficii:

Îmbunătățirea circulației sanguine și regenerării celulare

Curățare intestinală profundă și detoxifiere

Susținerea funcției rinichilor și eliminarea toxinelor

Reducerea inflamației și a efectelor radicalilor liberi

Cum se ține:

Se consumă apă, ceai neîndulcit și limonadă proaspătă fără zahăr

Sucurile diluate de fructe sau legume pot fi consumate dacă apare scăderea energiei

Se evită cafeina și alcoolul, deoarece interferează cu detoxifierea

Ziua de apă este opțională și nu se ține de către diabetici sau persoanele care nu sunt sănătoase și nu au acordul medicului.

Cât poți slăbi și ce să știi înainte de a începe dieta Rina

În funcție de greutatea de la care pornești, cu dieta Rina poți slăbi între 10 și 20 de kilograme în cele 90 de zile de dietă disociată. Totuși, scăderea în greutate nu funcționează la fel pentru toată lumea și procesul poate să nu fie linear.

Ține minte că înainte de începerea oricărei diete sau a unui regim ai nevoie de un set de analize și de un consult de specialitate din partea unui nutriționist care să te sfătuiască în legătură cu cele mai bune alimente pentru organismul tău.

Riscurile unei diete prea agresive

Dieta Rina se bazează pe un deficit caloric foarte mare și ar putea să nu fie potrivită pentru toată lumea. Deși o soluție rapidă de a slăbi poate părea atrăgătoare, dietele restrictive vin cu efecte secundare, reprezentând riscuri atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru cea mentală.

Sănătatea fizică

Când cineva urmează o dietă cu aport alimentar semnificativ redus, corpul percepe acest lucru ca pe un deficit de nutrienți necesari pentru a satisface foamea sau a susține nivelul de energie. Aceasta poate duce nu doar la deficiențe nutriționale, ci și la simptome secundare precum deshidratare, probleme digestive, afecțiuni cardiace, crampe musculare, dificultăți de concentrare și multe altele.

Ca răspuns natural la reducerea alimentelor, corpul intră în modul „supraviețuire” și ajustează modul de folosire a rezervelor de energie pentru a menține funcțiile zilnice. Deși acest lucru poate duce la pierdere în greutate, aceasta constă în principal în apă și o parte din masă musculară, nu în grăsimea pe care dorim să o eliminăm.

Ciclul pierderii și recâștigului în greutate

Pierderea în greutate obținută prin dietă apare sub forma unui ciclu dăunător. Când reducem aportul caloric, într-adevăr pierdem în greutate. Totuși, această pierdere este pe termen scurt.

Excluderea anumitor grupuri alimentare sau a alimentelor „interzise” face dieta dificil de menținut. Pierderea controlului și frustrările legate de alimentație pot apărea, ceea ce duce la consum excesiv al alimentelor interzise, revenirea la vechile obiceiuri și recâștigarea greutății pierdute, uneori chiar cu câteva kilograme în plus.

Sănătatea mentală

Restricționarea alimentelor poate favoriza dezvoltarea unei relații distructive cu mâncarea și foamea. Când cineva „încalcă” dieta, apar adesea sentimente de vinovăție, stimă de sine scăzută și nemulțumire față de sine. În alte cazuri, gândirea constantă la mâncare și limitarea alimentelor pot conduce la tulburări de alimentație, precum bulimia, anorexia sau mâncatul compulsiv. Deoarece mâncarea joacă un rol important în multe întâlniri sociale, persoanele care urmează diete restrictive pot experimenta și izolare sau singurătate.

Deși nu există o rezolvare rapidă, pierderea permanentă în greutate necesită timp. Dezvoltarea unor obiceiuri alimentare conștiente, precum ascultarea semnalelor de foame pe care corpul ni le transmite, este un pas important pentru menținerea unei greutăți sănătoase. Nutriționiștii pot oferi sprijin pe acest parcurs, iar costul lor este mai mic decât al dietelor restrictive.

