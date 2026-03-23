Acasă » Știri » Ce dietă ține Diana Munteanu la 47 de ani? Prezentatoarea TV are o siluetă de invidiat

Ce dietă ține Diana Munteanu la 47 de ani? Prezentatoarea TV are o siluetă de invidiat

De: Andreea Stăncescu 23/03/2026 | 06:20
Ce dietă ține Diana Munteanu la 47 de ani? Prezentatoarea TV are o siluetă de invidiat
Diana Munteanu, în vârstă de 47 de ani, continuă să impresioneze prin forma fizică de invidiat, iar secretul ei ține în mare parte de alegerile făcute în viața de zi cu zi. Vedeta a renunțat la câteva produse alimentare și le-a înlocuit cu opțiuni mai sănătoase.  

De-a lungul anilor, Diana Munteanu a eliminat complet carnea de pui din meniul său și consumă foarte rar carne de vită, motivând că organismul său nu o mai tolerează la fel ca înainte. În schimb, preferă peștele, salatele proaspete și o cantitate mare de fructe și legume, care nu lipsesc aproape niciodată din alimentația zilnică. Pentru ea, mesele sunt simple, bazate pe ingrediente cât mai naturale, iar salatele reprezintă un element de bază.

Dieta pe care o adoptă Diana Munteanu pentru o siluetă de invidiat

Prezentatoarea TV nu consideră că urmează o dietă strictă, ci mai degrabă un stil de viață echilibrat, adaptat nevoilor sale. Ea pune accent pe moderație și pe ascultarea propriului corp, considerând că echilibrul este esențial în orice aspect legat de sănătate și alimentație.

Pe lângă atenția la ceea ce consumă, Diana Munteanu nu sare nici peste antrenamente. Indiferent că alege să facă câteva exerciții fizice sau să meargă la sală. vedeta este meeu activă.

„Viaţa echilibrată şi sănătoasă pe care o duc, dar şi plus împlinirile sufleteşti sunt factorii care m-au păstrat în forma în care sunt acum. Cred că trebuie să existe un echilibru în toate. În ceea ce mă priveşte nu prea mai consum carne, dar mănânc foarte mult peşte, foarte multe salate, fructe şi legume în toate formele lor. Oricând poate lipsi carnea din meniul meu, dar niciodată salata. Am renunțat la carnea de pui. Pur şi simplu nu o mai pot mânca. Şi am renunţat aproape de tot şi la cea de vită, am impresia că organismul meu nu o mai suportă”, a declarat Diana Munteanu.

Chiar dacă este atentă la ceea ce consumă, vedeta recunoaște că nu își impune restricții drastice. Există un desert la care nu renunță: înghețata. Dacă simte nevoia să o consume, o face fără ezitare, însă compensează fie prin mai multă mișcare, fie prin reducerea altor alimente mai puțin sănătoase.

„La îngheţată nu renunţ! Mănânc şi zilnic dacă am poftă, dar reduc din alte alimente nocive sau fac mai mult sport. Echilibrul este cuvântul de bază! În orice! Dar asta mai vine şi odată cu vârsta”, a declarat Diana Munteanu.

