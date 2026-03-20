Cum a reușit Iulia Albu să slăbească 17 kilograme, fără dietă? Trucul care o ajută să își mențină silueta

Iulia Albu a trecut în ultimul timp printr-o transformare spectaculoasă. Deși nu a avut niciodată probleme mari cu greutatea, vedeta a acumulat câteva kilograme în plus, dar a reușit să scape repede de ele. A dat jos 17 kilograme și asta fără diete stricte, dar cu o regulă de aur pe care a transformat-o în stil de viață. Cum a reușit să slăbească Iulia Albu?

„Dar nu aș putea să zic că sunt slabă. Să nu uităm că am slăbit vreo 17-18 kilograme în ultimul timp. Cel mai puțin am avut 45 de kilograme. Sub 45 n-am scăzut niciodată. Nu am avut frustrări în legătură cu subiectul ăsta”, a declarat Iulia Albu, potrivit libertatea.ro.

Așa cum spuneam, Iulia Albu a reușit recent să scape de kilogramele în plus și să ajungă la silueta pe care și-o dorea. Iar pentru asta nu a fost nevoie de o dietă strictă și nici de ore întregi petrecute la sală. Dar pentru a ajunge la rezultatul dorit, vedeta a urmat totuși o regulă de aur pentru ea.

Pentru a scădea în greutate, Iulia Albu a adoptat un regim alimentar sănătos. Nu a ținut dietă, dar a renunțat la micile plăceri culinare. A eliminat din alimentația sa prăjelile și mâncărurile grase. În ceea ce privește mișcare fizică, vedeta spune că nu a făcut sport, însă a descoperit plăcerea plimbărilor lungi prin parc.

Iar pentru a îmbina utilul cu plăcutul, Iulia Albu a urmat o regulă clară. Răsfățul culinar, precum dulciurile sau cartofii prăjiți, a fost limitat la o singură zi pe săptămână.

„Este suficient să mergeți în parc dacă vreți să slăbiți. Nu e obligatoriu să alergați, doar să mergeți. Și să nu mâncați prăjeli, dulciuri… Eu, de exemplu, consum dulciuri doar sâmbăta. Încerc să am o disciplină din punct de vedere al alimentației, disciplină care mă menține în primul rând sănătoasă. Nu sunt și nu am fost niciodată adepta dietelor stricte. Dacă îmi place ceva, eu mănânc. Dar ciocolata o mănânc doar sâmbăta. În același timp, dacă poți să stai trei zile fără să mănânci e ideal. Eu am stat și mai mult, dar…nu a fost alegerea mea. N-am mâncat nimic…Nici n-aș fi putut! Așa a fost situația”, a spus Iulia Albu.

