Cum a răspuns Iulia Albu la criticile Andreei Bălan! Creatoarea de modă nu s-a putut abține

De: Anca Chihaie 18/03/2026 | 13:13
Criticul de modă Iulia Albu, cunoscută pentru opiniile sale tranșante în lumea showbizului românesc, a devenit recent subiectul unor comentarii din partea cântăreței Andreea Bălan. Într-o emisiune televizată, artista a nominalizat-o pe Albu printre vedetele considerate „toxice”, alături de alte personalități din industria de divertisment. Deși aceste afirmații au atras atenția presei, Iulia Albu nu a răspuns imediat, iar reacția sa a apărut la câteva luni după incident, exprimând o poziție mai rezervată și echilibrată.

Relațiile dintre vedetele românești sunt adesea tensionate, iar opiniile exprimate în public nu reflectă neapărat realitatea privată. În cazul Albu, aceasta a preferat să se concentreze asupra propriei cariere și asupra evoluției sale personale, evitând să transforme comentariile colegilor de breaslă într-un conflict public.

Nu este un secret faptul că jurata de la Bravo, ai stil are „superputerea” de a se pune rău cu vedetele din spațiul românesc. Nu iartă pe nimeni când vine vorba de fashion și critică orice apariție care nu este conformă cu standardele sale. În reperate rânduri, ținta sa a fost și jumătatea blondă a trupei Andre.

Iulia Albu nu a vrut să intre prea mult în amănunte și să continue ceea ce a spus Andreea despre ea. Vedeta a ținut să menționeze că nu este prima persoană care vorbește de rău despre ea și că este alegerea artistei ce păreri are.

„Pe Andreea nu o cunosc personal prea bine. Nu este prima și nici ultima persoană care emite păreri fără să le susțină într-un fel sau altul. Este, până la urmă, o alegere personală ce războaie vrei să duci.

Cu tine, cu alții. Andreea are și ea două fetițe pe care știu că le iubește enorm și pentru care ar face, ca orice mamă, orice, iar viața lor în trei nu a fost una simplă. Stilul însă este o poveste complicată. Nu toți îl pot avea, cu toți banii din lume, și asta nu este o tragedie decât pentru unii”, a spus Iulia Albu pentru Viva!

