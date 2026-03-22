Dieta prin care Andra Măruță a slăbit 10 kilograme: ”Cătălin m-a susținut”

De: Denisa Crăciun 22/03/2026 | 07:20
Dieta pe care o ține Andra

Andra Măruță a reușit să slăbească 10 kg. Vedeta vrea să se mențină în formă și pare că reușește. Aceasta a mărturisit că a apelat la o dietă, iar soțul ei, Cătălin Măruță, a susținut-o necondiționat.

Andra este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Anii au trecut și peste ea și o perioadă bună de timp s-a confruntat cu câteva kilograme în plus. Din acest motiv, ea a hotărât să slăbească și să se simtă mai bine în pielea ei. Ea a ținut o dietă care a ajutat-o să slăbească până la 10 kg. De asemenea, ea este foarte atentă la sănătatea ei și o menține printr-un ritual pe care îl respectă cu strictețe.

Ce dietă a ținut Andra Măruță

Andra este iubită de o țară întreagă și nu numai. Are o carieră muzicală de ani de zile. Artista a arătat mereu bine, iar acum, când anii au trecut, vrea să-și mențină corpul frumos și sănătos. Deși a declarat că este o fire pofticioasă, ea a reușit să țină o dietă. Pe lângă faptul că încerca să nu mănânce mai mult decât trebuie pe zi, vedeta a spus că a început să facă pilates. Hotărârea de a face acest pas nu a venit doar pentru a arăta bine, ci și pentru că s-a confruntat cu probleme legate de tensiunea arterială. Ea nu a fost de una singură în acest proces. Ei îi era foarte greu să se abțină, dar alături de ea a fost Cătălin Măruță, soțul ei, care a susținut-o fără reținere.

Am avut un episod legat de tensiune, iar medicii mi-au spus că dacă voi slăbi, pot scăpa de problemele cu tensiunea. De când am dat jos 10 kilograme, tensiunea mea este mult mai bună, acum e 12 cu 8, iar înainte era constant 15 cu 9. Eu sunt foarte pofticioasă și Cătălin îmi spunea mereu să nu cedez când simțeam nevoia să mănânc ceva în plus. M-a ajutat foarte mult, pentru că altfel nu știu dacă aș fi reușit, a spus ea în cadrul unui podcast.

Totodată, cei doi au un ritual pe care îl practică zilnic. În fiecare dimineață, după ce își duc copiii la școală, aceștia se duc prin pădure să se plimbe, pentru a le scădea tensiunea, dar și pentru a avea un moment de relaxare.

După ce ducem copiii la școală, mergem împreună în pădure, bem o cafea și facem puțină mișcare, ca să scadă tensiunea, a adăugat ea.

