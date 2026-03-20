Câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la o nuntă în 2026. Și-a mărit tariful, după ce Cătălin Măruță a fost concediat de la Pro TV

De: Denisa Crăciun 20/03/2026 | 07:29
Câți bani cere Andra să cânte la nuntă în 2026

Andra Măruță este o cântăreață dorită la diferite evenimente importante. După ce soțul ei, Cătălin Măruță, a plecat de la Pro TV, artista și-a mărit tariful. Suma pe care o cere este colosală.

Andra este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Ea este chemată să cânte la diverse ocazii speciale, precum nunți, botezuri sau alte spectacole organizate pentru public. Show-ul ei are o durată variată în funcție de opțiunea aleasă. Tot pe acest criteriu se stabilește și prețul.

Cătălin Măruță, soțul Andrei, a făcut o schimbare majoră în viața lui profesională. După zeci de ani în care a moderat emisiunea La Măruță, difuzată pe Pro TV, el și-a încetat activitatea. Acest fapt pare că a condus la mărirea tarifului pentru concerte al artistei.

Sezonul nunților se apropie, iar mirii trebuie să își aleagă cântărețul sau formația preferată. Andra Măruță este una dintre cele mai dorite artiste atunci când vine vorba de un eveniment deosebit. Cei care vor să o contracteze pentru a le cânta la nuntă în 2026 trebuie să știe că prețurile s-au modificat considerabil. Motivul principal ar putea fi concedierea de care a avut parte soțul ei, Cătălin Măruță, recent.

Cântăreața este foarte apreciată pentru show-ul pe care îl face. Ea poate veni de una singură la eveniment sau împreună cu formația ei. Cele două opțiuni au un cost diferit.

De exemplu, dacă alegi pachetul standard, care presupune că la nuntă va veni doar ea, va trebui să plătești în jur de 15.000 de euro. Durata spectacolului pe care îl face atunci când performează solo este de aproximativ 45-50 de minute.

Pe de altă parte, dacă vrei un concert mai complex și alegi să vină la pachet cu bandul ei, adică un show complet, trebuie să scoți din buzunar mult mai mult. Costul pentru a cânta la nunta ta împreună cu formația este de peste 20.000-25.000 de euro. Deși suma este una ridicată, atunci când Andra urcă pe scenă bucură inimile tuturor, mai ales într-o zi atât de importantă pentru miri.

