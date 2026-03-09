Andra face senzație pe rețelele sociale după ce a slăbit vizibil. Apariția care i-a impresionat imediat pe fani

Andra a atras din nou atenția publicului după ce a apărut într-o filmare recentă în care schimbarea fizică este evidentă. Artista, una dintre cele mai apreciate voci din muzica românească, pare să traverseze o perioadă foarte bună atât pe plan profesional, cât și personal, iar noua sa siluetă nu a trecut neobservată de cei care o urmăresc. În ultimele luni, cântăreața a reușit să scape de mai multe kilograme, iar rezultatul este vizibil la fiecare apariție publică.

Transformarea vine după o perioadă în care Andra a acordat mai multă atenție stilului de viață. Artista a ales să adopte un regim echilibrat, bazat pe alimentație sănătoasă și mișcare regulată. Schimbările au fost făcute treptat, iar rezultatele par să confirme că decizia a fost una inspirată. Silueta sa este vizibil mai suplă, iar energia pe care o transmite pe scenă și în aparițiile publice pare chiar mai puternică decât înainte.

Andra, schimbare radicală

Un moment recent care a stârnit numeroase reacții a fost apariția sa din cadrul unui recital organizat cu ocazia sărbătorii de International Women’s Day. Evenimentul a avut loc pe 8 martie și a adunat numeroși spectatori, iar artista a urcat pe scenă într-o ținută care i-a pus în evidență transformarea. Andra a ales o rochie scurtă, elegantă, care a scos în evidență picioarele subțiri și talia mult mai definită. Imaginile surprinse la concert au circulat rapid pe rețelele sociale, unde fanii au remarcat schimbarea de look.

„Cât a slăbit!”, „Și mai zice lumea că nu contează kilogramele! A întinerit cu 10 ani de când a slăbit! Bravooo!”, „Femeia asta, de ce trece timpul, arată mai bine”, sunt comentarii apărute de la internauți.

Filmarea publicată pe platforma TikTok a devenit rapid virală, acumulând numeroase vizualizări și distribuiri. Internauții au observat că artista pare mai suplă și mai radiantă, iar mulți au remarcat că transformarea îi oferă un aer mai tineresc. Apariția sa a fost intens comentată, iar imaginile au fost distribuite pe mai multe platforme online.

