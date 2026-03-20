Andra și Cătălin Măruță vor să dea lovitura, după plecarea prezentatorului de la PRO TV. Noua afacere pornită

După o perioadă îndelungată petrecută în televiziune, Cătălin Măruță a plecat de la PRO TV, marcând astfel o schimbare importantă în cariera sa. Decizia vine după aproape două decenii în care a fost una dintre figurile constante ale divertismentului TV din România, iar noua etapă pare să îl ducă într-o direcție diferită față de cea cu care publicul era obișnuit. Iată ce fac Andra și Cătălin!

În paralel cu această schimbare, Andra își consolidează activitatea din afara scenei muzicale prin dezvoltarea unor inițiative antreprenoriale. Artista nu se limitează doar la concerte și apariții publice, ci își extinde prezența și în zona comercială.

Ce firmă nouă au Andra și Cătălin Măruță

Andra își extinde activitatea și în zona de business, lansând o inițiativă prin care comercializează produse dedicate fanilor, inclusiv articole vestimentare și obiecte promoționale asociate concertelor sale. În acest demers este susținută de Cătălin Măruță, cei doi colaborând pentru a dezvolta și promova această linie de produse adresată publicului ei.

Implicarea lui Cătălin Măruță în aceste proiecte indică o reorientare către mediul de business, unde experiența și vizibilitatea celor doi pot reprezenta un avantaj important. Mutarea sugerează o strategie bine calculată, prin care cei doi își diversifică sursele de venit și își asigură stabilitatea financiară dincolo de televiziune.

Cătălin Măruță este piatra de temelie în viața soției sale, Andra. Aceștia au împreună doi copii și par mai îndrăgostiți ca niciodată. După plecarea acestuia, Cătălin Măruță pare că a fost foarte activ în viața soției sale. Acest lucru nu e greu de crezut, mai ales în urma încadrării în elita recordurilor a timpului de vânzare al tichetelor pentru concertul de la Sala Palatului.

Ce s-a întâmplat cu canapeaua lui Cătălin Măruță, după terminarea emisiunii de la PRO TV. Unde a ajuns Happylica: „Moment istoric”

Fanii lui Cătălin Măruță, în extaz după ce a semnat un nou contract: ”S-a învârtit bine”