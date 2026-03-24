Dieta lui Bursucu. Cum a reușit să slăbească 22 de kilograme în 6 luni: ”Primele două luni au fost mai complicate”

De: Anca Chihaie 24/03/2026 | 06:20
Bursucu/(SURSA: INSTAGRAM.COM)
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

Adrian Cristea, cunoscut publicului sub numele de scenă Bursucu, a reușit o transformare spectaculoasă în ultimele luni, surprinzându-și fanii cu o schimbare fizică vizibilă și un stil de viață complet diferit. La 38 de ani, prezentatorul TV pare să fi dat timpul înapoi, ajungând la o formă fizică apropiată de cea pe care o avea la 18 ani.

Vedeta a trecut printr-un proces de slăbire intens, în urma căruia a dat jos nu mai puțin de 22 de kilograme în aproximativ șase luni. Transformarea nu a fost una întâmplătoare, ci rezultatul unei decizii ferme de a-și schimba complet stilul de viață. Motivația a venit inclusiv din dorința de a face o schimbare majoră, dar și din plan personal, unde sprijinul soției a jucat un rol important.

Cum a reușit Bursucu să slăbească

Schimbarea a fost una radicală. Bursucu a ales să adopte un regim alimentar bazat pe o singură masă pe zi, o metodă care necesită disciplină și voință puternică. În primele două luni, dieta a fost extrem de strictă, bazată aproape exclusiv pe carne de vită și salate simple, ceea ce i-a permis să accelereze procesul de slăbire. Ulterior, a continuat în același ritm, păstrând regula unei singure mese zilnice, dar cu mai multă flexibilitate în ceea ce privește alimentele consumate.

Pe lângă modificările alimentare, vedeta a introdus și mișcarea în rutina zilnică. Deși nu a apelat la sala de fitness, a ales alergarea ca formă principală de exercițiu fizic. Această activitate i-a completat stilul de viață activ și a contribuit semnificativ la menținerea rezultatelor obținute.

În prezent, Bursucu a ajuns la 86 de kilograme, pornind de la 108, iar schimbarea nu este doar una fizică, ci și una de stare generală. Se simte mai energic, mai încrezător și mult mai confortabil în propria piele. Transformarea sa este vizibilă și în aparițiile publice, unde afișează un look întinerit și o atitudine pozitivă.

„În primul rând mi-am schimbat puțin regimul de viață, pentru că a trebuit să fac o schimbare și am recurs la metoda nu mai mânca Bursucule că ai mâncat toată viața. Și în momentul acesta, am reușit să pierd 22 de kilograme în total, în aproape șase luni. Și asta cu o singură masă pe zi.

Primele două luni au fost mai complicate, pentru că am mâncat doar mușchi de vită, cu salată de rucola, roșii cherry și parmezan. Acum când văd mușchiul de vită, îmi vine înapoi. Dar a trebuit, pur și simplu, m-am ambiționat. Și am ajuns la kilogramele pe care le aveam la 18 ani. O singură masă pe zi, da.  Am mai renunțat la modul că acum bem băuturi cu zero zahăr. Tot ce e zero, că nu putem trăi fără. Dar în rest, mănânc o singură dată și atunci mănânc. Nu e ca și cum pun stop la ceva. În momentul ăsta am 86 de kilograme de la 108 kilograme.”, a transmis Bursucu pentru Click!

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
