A plecat de la Kanal D, după o carieră de 14 ani! „Momentan mă concentrez doar pe partea de online”

Ana Maria Barnoschi se retrage din televiziune. După 14 ani petrecuți în fața camerelor de filmat, colega de platou a lui Bursucu` a rupt contractul cu postul de televiziune Kanal D și este pregătită pentru noi provocări.

După 14 ani petrecuți în platoul emisiunii Roata norocului, Ana Maria Barnoschi a decis să întrerupă colaborarea cu postul de televiziune Kanal D. Coincidență sau nu, la fix un de când a devenit soție cu acte în regulă, colega de platou a lui Bursucu` are de gând să își schimbe domeniul de activitate.

Ce de a plecat Ana Maria Barnoschi de la Kanal D

Se poate spune că Ana Maria Barnoschi se află într-un amplu proces de transformare. Din punct de vedere personal, în urmă cu un an s-a căsătorit cu Vlad Bălău, într-o ceremonie restrânsă în Palma de Mallorca, iar profesional a decis să deschidă un nou capitol.

Recent, în cadrul unui interviu, Ana Maria Barnoschi a mărturisit că a încheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D. Colega de platou a lui Bursucu` are deja planuri de viitor și este pregătită să demareze câteva proiecte în mediul online.

”După 14 ani, contractul meu cu Kanal D s-a încheiat. A fost o perioadă lungă, cu multe experiențe frumoase și oameni dragi, pentru care sunt recunoscătoare. Momentan mă concentrez doar pe partea de online. Îmi place să fiu activă în zona aceasta, să creez conținut, să comunic cu oamenii și să dezvolt proiecte care se potrivesc cu mine și cu ceea ce îmi doresc să transmit. Pe viitor vreau să dezvolt proiecte online, care să mă reprezinte și să ajung mai aproape de oameni prin ceea ce fac. Îmi doresc, de asemenea, să colaborez cu branduri și inițiative în care cred și care se potrivesc cu valorile mele. Sunt deschisă și la noi provocări, pentru că îmi place să învăț și să evoluez”, a spus Ana Maria Barnoschi pentru Unica.ro.

Deși acum a ales să se retragă din televiziune, Ana Maria Barnoski nu exclude varianta ca pe viitor să accepte să facă parte din alte proiecte TV. Spre exemplu, îi surâde ideea de a concura în show-uri precum Asia Express sau Power Couple.

”Da, mi-ar plăcea mult o experiență ca Asia Express sau Power Couple, cred că ar fi o aventură frumoasă. În schimb, la Survivor nu mă văd, nu cred că e genul de format în care m-aș regăsi”, a mai spus fosta prezentatoare de la Kanal D.

Cât de săracă a fost Ana Maria Barnoschi? A recunoscut în fața Ilincăi Vandici: „Dormeam toți 3 într-o…”

După o nuntă de vis în Palma, Ana Maria Barnoschi pregătește o mișcare de proporții pentru 2025: ”Să vedem dacă această dorință se va împlini”