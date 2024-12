După o nuntă de vis în Palma, Ana Maria Barnoschi pregătește o mișcare de proporții pentru 2025: ”Să vedem dacă această dorință se va împlini”

Ana Maria Barnoschi, prezentatoarea emisiunii ”Roata Norocului”, de la Kanal D, vorbește despre viața de proaspăt căsătorită și planurile pentru 2025, inclusiv dorința de a se muta într-o casă nouă. Ea ne-a împărtășit amintiri despre nunta de vis din Palma de Mallorca și cum a reușit să rămână o mireasă calmă în ziua cea mare. Ana Maria a povestit și despre tradițiile de sărbători din familia sa și despre cum își alege cadourile pentru cei dragi, subliniind că, în acest an, lecția învățată a fost că sănătatea este cu adevărat cea mai mare comoară.

CANCAN: ”Proaspăt” căsătorită, felicitări! Ce s-a schimbat după nuntă? Ce planuri v-ați făcut pentru 2025?

Ana Maria Barnoschi: Nu s-a schimbat nimic după nuntă, suntem la fel, ne întelegem la fel de bine, comunicăm foarte mult și ne iubim în fiecare zi mai mult decât în ziua nunțîi. Avem planuri pentru 2025. Ne dorim foarte mult să ne mutăm și să ne luăm o casă. Vedem dacă această dorință se va împlini.

CANCAN: Ai avut o nuntă superbă, locația la fel, a fost o investiție considerabilă? Cum a venit această idee de a alege Palmă de Mallorca? Nu a fost dificil cu organizarea?

Ana Maria Barnoschi: Organizarea oricărui tip de eveniment reprezintă o investiție mai mică sau mai mare. Noi ne-am dorit să avem nuntă pe care am visat-o, să îi avem alături și să ne simțim bine cu oamenii dragi nouă, mai ales că este un eveniment pe care nu îl faci de mai multe ori în viață.

A fost dificilă organizarea într-o oarecare măsură, dar mi-am dorit foarte mult locația respectivă, a fost cea mai frumoasă pe care am găsit-o pentru ceremonie și din acel moment nu au mai contat dificultățile în stabilirea tuturor detaliilor. Momentul ceremoniei a fost magic și a meritat orice efort, mai ales că mie mi-a plăcut întregul proces. Nu a fost atât de stresant, doar ultimele două săptămâni au fost mai intense.

Ana Maria Barnoschi: ”Eu sunt cea care alege toate cadourile pentru întreagă familie”

CANCAN: Ai fost o mireasă calmă sau o”bridezilla”?

Ana Maria Barnoschi: Am fost o mireasă calmă. După ce am terminat dimineață partea de make-up, poze cu domnișoarele de onoare, am dat telefonul unei prietene în drumul spre ceremonie și l-am recuperat dimineață când s-a terminat petrecerea și am plecat. M-am bucurat de tot evenimentul, de fiecare moment.

CANCAN: Cum a fost momentul când mama ta l-a cunoscut pe Vlad? Ce impresie i-a lăsat la început?

Ana Maria Barnoschi: Nu și-a făcut o impresie după prima întâlnire, un om îl cunoști în timp. I-a plăcut de el, i s-a părut un băiat liniștit, foarte educat și cu mult bun simt.

CANCAN: Vin sărbătorile, ai început să cauți cadouri pentru cei dragi? Îți place să oferi sau să primești?

Ana Maria Barnoschi: Da, am început de ceva timp, pentru că în fiecare an este o provocare să iau pentru fiecare om drag cadoul potrivit. Eu sunt cea care alege toate cadourile pentru întreagă familie, și a mea și a lui Vlad, pentru prietenii noștri, și mă gândesc la fiecare în parte și am grijă să primească ceva ce își doresc cu adevărat.

Îmi place în egală măsură și să ofer cadouri și să primesc. Mă bucur de bucuria celor din jur când deschid cadoul, dar îmi place și mie să descopăr cadoul primit.

CANCAN: Care era atmosfera în familie de Crăciun, atunci când nu aveai prea multe resurse? Ce îți aduceai aminte că te făcea să te simți special?

Ana Maria Barnoschi: Eram împreună cu mama și tatăl meu întotdeauna în familie de Crăciun, petreceam împreună. Găseam sub brad întotdeauna un cadou, în limita bugetului, dar bucuria era la fel de mare de fiecare dată. Părinții mei m-au făcut tot timpul să mă simt specială, pentru că erau tot timpul cu mine, pentru mine, îmi acordau iubire și atenție și încercau să îmi ofere tot ce este mai bun. Întotdeauna am avut parte de înțelegere din partea lor.

”Revelionul îl vom petrece cu cei dragi”

CANCAN: Care este preparatul tău preferat de sărbptori? Există vreun fel de mâncare tradițională de sărbători de care nu te atingi?

Ana Maria Barmoschi: Nu sunt mare degustatoare a preparatelor de Crăciun, nu prea mănânc nimic din ceea ce se prepară cu această ocazie, în afară de sarmale și cozonac. Sunt singurele bucate pe care le mănânc, deci nu pot spune că am preferate.

CANCAN: Unde petreci sărbătorile? Revelionul? Urmezi vreo tradiție în noaptea dintre ani?

Ana Maria Barnoschi: Nu ne-am făcut planuri, dar, cu siguranță, vom petrece alături de cei dragi. În noaptea dintre ani am câteva tradiții pe care le păstrez; să am paharul de șampanie în mâna și lenjerie roșie, pentru noroc și am mereu bani în buzunar.

CANCAN: Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în 2024?

Ana Maria Barnoschi: Sănătatea este brățară de aur.

