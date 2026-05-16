De ce Australia participă la Eurovision, deși nu este în Europa. Delta Goodrem e pe locul 2 în topul preferințelor

De: Denisa Crăciun 16/05/2026 | 23:56
Eurovision este în plină desfășurare. Sâmbătă, 16 mai, de la ora 22:00 a început marea finală. Printre participanții din acest an se numără și Australia. Chiar dacă țara se află la peste 14.000 de kilometri de Europa, încă din anul 2015 concurează până în prezent, iar acum sunt mai aproape de trofeu mai mult ca niciodată.

Eurovision este unul dintre cele mai importante concursuri de muzică din toate timpurile. Anul acesta, în finală concurează 25 de țări, iar Australia, chiar dacă se află la mii de kilometri de Europa are drept de participare. Australia este prezentă la competiție de peste 11 ani și este una dintre cele mai respectate și apreciate țări.

Cel mai bun rezultat al său a fost în anul 2016, atunci când artistul a ajuns pe locul al treilea. Cu toate acestea, motivele din spatele dreptului la participare se datorează unor aspecte istorice.

De ce Australia poate participa la Eurovision

Dreptul participării la Eurovision se datorează relației istorice dintre Australia și concursul organizat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune. Postul australian difuzează concursul încă din anul 1983 și este membru asociat al EBU, adică organizația care coordonează competiția. Statul a participat pentru prima dată la Eurovision în 2015, cu ocazia aniversării a 60 de ani a competiției. Deși inițial a fost vorba de o colaborare pe termen scurt, aprecierea și succesul au făcut ca acordul de colaborare să fie prelungit anual.

Așadar, regulamentul permite participarea țărilor afiliate cu EBU, iar de aceea Israel, Azerbaidjan sau Armenia sunt prezente constant în concurs. De asemenea, Australia este singurul stat care nu face parte din Europa, dar care participă constant. În anul 2016, au avut cel mai bun rezultat, atunci când au ajuns pe locul trei. Cu toate acestea, dacă ar câștiga, competiția nu s-ar putea organiza în Australia din cauza fusului orar și din motive logistice.

Australia, pe locul 2 în topul preferințelor

În ediția din acest an, Delta Goodrem este cea care reprezintă Australia. Este una dintre cele mai de succes artiste pop ale țării, iar după prestația sa, cotele Australiei au explodat. Astfel, publicațiile australiene au explicat că au urcat pe locul doi în preferințele caselor de pariuri, fiind una dintre favoritele pentru marele trofeu.

