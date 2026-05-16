Ce a transmis Alexandra Căpitănescu înainte de finala Eurovision 2026. Anunțul făcut de artistă

Finala Eurovision Song Contest 2026 are loc în această seară, 16 mai. Alexandra Căpitănescu reprezintă România, cu piesa „Choke Me”. Emoțiile sunt mari pentru artistă, iar cu doar câteva ore înainte de a urca pe scenă aceasta a transmis un mesaj pentru fanii săi. Ce anunț a făcut cântăreața?

Marea Finală Eurovision Song Contest 2026 are loc sâmbătă, 16 mai, și va fi transmisă de postul de televiziune TVR. Evenimentul va începe de la ora 22:00, iar 25 de țări intră în competiție pentru marele trofeu. Printre acestea se numără și România, iar emoțiile sunt mari pentru reprezentanta noastră. Piesa „Choke Me” pare să fie una dintre favoritele publicului.

Ce a transmis Alexandra Căpitănescu înainte de finala Eurovision 2026

Cea care reprezintă România în acest an este Alexandra Căpitănescu, o tânără artistă în vârstă de 22 de ani. Aceasta a atras atenția publicului încă din semifinală, când a reușit să obțină unul dintre locurile care duc în marea finală.

În scurt timp, artista va urca pe scenă, însă înainte de marele moment a ținut să transmită un mesaj pentru fanii săi și pentru toți cei care au susținut-o până în acest moment. Aceasta le-a mulțumit tuturor pentru faptul că sunt alături de ea și s-a declarat copleșită de tot ce se întâmplă.

Mai mult, și-a îndemnat fanii să creadă mereu în ei și să își urmeze visurile, indiferent de ce obstacol întâmpină pe drum.

„Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru încredere, pentru susținere, pentru faptul că sunteți alături de noi și ați fost alături de noi. Este o experiență incredibilă tot ce se întâmplă, parcă este rupt din altă realitate. Vreau să vă spun că, dacă ar fi să vă dau un sfat, să aveți încredere în intuiția voastră și în vocea voastră, pentru că este important să spuneți ceea ce simțiți și să nu renunțați niciodată”, a transmis Alexandra Căpitănescu, în mediul online.

Marea Finală Eurovision Song Contest 2026 are loc în această seară și va fi transmisă de postul de televiziune TVR. Evenimentul va începe la ora 22:00. Concurenta care a dus România în ultima etapă, Alexandra Căpitănescu, se află pe locul 24 în ordinea intrării pe scenă. Astfel, momentul ei ar putea fi urmărit de telespectatori puțin după miezul nopții.

