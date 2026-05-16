De ce nu au primit unii români facturile de la Hidroelectrica. Explicația companiei

Compania Hidroelectrica vine cu noi explicații în cazul facturilor emise cu întârziere. În ultima perioadă, mai mulți români au sesizat că nu au primit factura la energia electrică. Aceștia vin cu clarificări și au oferit un interval estimativ pentru emiterea notelor de plată.

Mai mulți români au observat că nu au primit facturile de la Hidroelectrica. Din acest motiv, reprezentanții companiei au venit cu noi detalii despre emiterea documentelor fiscale și au explicat care este intervalul în care ar urma să ajungă la clienți. Potrivit noilor informații, acestea se emit în funcție de zona de distribuție din care face parte locul de consum al fiecărui abonat.

De ce nu au primit unii români facturile de la Hidroelectrica

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din țara noastră. Mai mult decât atât, în ultima perioadă a înregistrat o creștere de peste 60% a valorii de la listarea sa la bursă. De curând a anunțat o capitalizare bursieră de 76,5 miliarde de lei, corespunzătoare unui preț maxim de 170 de lei pentru o acțiune. Tranzacționarea s-a încheiat cu 169,8 lei/acțiune, iar în acest mod s-a confirmat că este una dintre cele mai importante companii din Europa Centrală și de Est.

În ultima perioadă s-au constatat mai multe întârzieri ale emiterii facturilor. De aceea, compania a venit cu explicații clare și spun că emiterea se face în funcție de distribuția din care face parte locul de consum al fiecărui abonat. De asemenea, un alt element important de luat în calcul este indexul. Dacă utilizatorul nu a trimis indexul la timp sau au fost descoperite nereguli se fac verificări, iar asta duce numaidecât la întârzieri. Potrivit reprezentanților, facturile vor fi emise în intervalul 15-22 al fiecărei luni.

În funcție de zona de distribuție din care face parte locul de consum, factura se emite și se transmite, în funcție de modalitatea de corespondență aleasă, în intervalul 15–22 al fiecărei luni, au declarat cei de la Hidroelectrica.

Distribuitorul energiei diferă de la fiecare județ în parte și se clasifică astfel:

1.Delgaz Grid SA – județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.

2. Distribuție Energie Electrică SA: zona Transilvania Nord – județele: Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Zalău zona Transilvania Sud – județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu zona Muntenia Nord – județele: Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea.

3. Distribuție Energie Oltenia SA – județele: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea

4. Rețele Electrice România SA zona Banat – județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș zona Dobrogea – județele: Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea zona Muntenia Sud – județele: Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

