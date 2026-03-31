Anunț Hidroelectrica pentru români. Ce spune șeful companiei despre facturi

Hidroelectrica atrage atenția asupra unor dezechilibre tot mai vizibile în sectorul energetic din România, într-un context european complicat. Directorul general, Bogdan Badea, a subliniat că țara noastră nu mai are aceeași poziție solidă în regiune, trecând de la exportator de energie la un sistem aflat sub presiune.

Compania rămâne cel mai mare producător de energie electrică din România, cu o capacitate semnificativă în hidroenergie și un aport mai mic din surse eoliene. Deși acest profil ar trebui să o plaseze în linie cu obiectivele europene de sustenabilitate, realitatea este diferită. Energia hidro, deși curată și stabilă, nu beneficiază de sprijinul necesar la nivel european, iar acest lucru afectează dezvoltarea proiectelor.

În ultimii ani, investițiile în acest domeniu au întâmpinat obstacole serioase, în special din cauza procedurilor birocratice tot mai complicate. În paralel, România a renunțat rapid la unele capacități energetice tradiționale, fără a le înlocui suficient de repede cu alternative eficiente, ceea ce a dus la un deficit.

Deși energia solară a cunoscut o dezvoltare accelerată, specialiștii susțin că soluția nu este competiția între tehnologii, ci un echilibru între ele. Hidroenergia joacă un rol esențial în stabilitatea sistemului, mai ales în perioade dificile, cum a fost anul trecut, marcat de secetă, când producția a scăzut semnificativ.

”Suntem cel mai mare producător de energie electrică din România. Avem 6,3 gigawați în centrale hidroelectrice și 108 megawați în energie eoliană. Așadar, teoretic, suntem perfect aliniați cu obiectivele stabilite de Green Deal la nivelul Uniunii Europene. În realitate însă, cred că ceea ce a fost omis sau tratat ca o ‘Cenușăreasă’ a tehnologiilor regenerabile a fost energia hidro. Centralele hidroelectrice au rămas undeva la mijloc: operăm tehnologii verzi, sustenabile, creăm valoare adăugată acolo unde avem lacuri, inclusiv artificiale, și creăm infrastructură și obiective turistice. (…) În același timp, dintr-o altă perspectivă, centralele hidroelectrice nu sunt suficient susținute în Europa – iar acest lucru l-am resimțit în ultimii 10 ani. Ne confruntăm cu dificultăți în continuarea unor investiții mai vechi, iar procedurile devin din ce în ce mai birocratice. Marea întrebare este: ‘Unde ne aflăm? Mai este energia hidro o tehnologie susținută la nivelul Uniunii Europene, nu e susținută? Este încurajată sau nu?”, a spus Badea la conferința regională ”The Economist Romania Government Roundtable”.

