Crezând că va fi angajată de un prinţ din Dubai, o româncă a rămas fără 12.000 de euro. Banii au ajuns la un nigerian care opera toată înşelătoria

De: David Ioan 31/03/2026 | 18:05
O investigație realizată cu sprijinul rețelei The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) arată că o femeie din București a fost înșelată cu peste 12.000 de euro de un bărbat din Nigeria care s-a prezentat drept prințul moștenitor al Dubaiului.

Schema a fost operată din Nigeria, iar o altă româncă ar fi pierdut, prin aceeași metodă, aproximativ 2,5 milioane de dolari.

Frauda a început în octombrie 2022, când Ana, angajată în domeniul HoReCa, a aplicat pe LinkedIn pentru un post în cadrul fundației „Mohammed bin Rashid Global Initiatives”, organizație asociată familiei regale din Dubai. La scurt timp, a fost contactată de un individ care pretindea că este Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum și care i-a oferit un salariu lunar de 10.000 de dolari pentru coordonarea unei filiale în România.

„A fost destul de tentantă oferta”, a spus Ana.

Ulterior, discuțiile au fost mutate pe WhatsApp, unde presupusul prinț i-a cerut 1850 de euro pentru a deveni membră VIP a fundației. Ana a trimis banii într-un cont din Turcia și a primit o legitimație falsă.

Escrocii au continuat să o preseze, solicitându-i încă 10.550 de euro pentru statutul de membru Gold, folosind documente video care s-au dovedit a fi materiale oficiale ale unui program guvernamental din Emiratele Arabe Unite, fără legătură cu fundația invocată.

„Era tot timpul o presiune”, a relatat Ana.

În paralel, escrocul a început să-i facă avansuri, spunându-i:

„Habibi, de-abia aștept să te cunosc”.

Pentru o întâlnire, i-a cerut 43.000 de euro, sumă despre care afirma că ar acoperi deplasarea sa și a unei delegații în România. Când Ana a refuzat, tonul s-a schimbat radical:

„M-ai pierdut. Ai pierdut totul”.

„El s-a supărat pe mine, m-a acuzat că sunt o femeie egoistă”, a povestit aceasta.

OCCRP l-a identificat pe autorul fraudei: Nzube Henry Ikeji, un nigerian de 31 de ani. Ancheta arată că acesta a folosit aceeași strategie pentru a păcăli și alte victime, inclusiv o femeie de afaceri din România care ar fi pierdut 2,5 milioane de dolari.

Reporterii au documentat stilul său de viață luxos, cu zboruri la clasa business, ceasuri scumpe și autoturisme de lux. Confruntat la locuința sa din Abuja, Ikeji a negat totul:

„Nu știu despre ce vorbești”.

Deși autoritățile nigeriene l-au reținut, nu au fost formulate acuzații oficiale.

